Γιαννακόπουλος: «Μακάρι ελληνικός τελικός στην Ευρωλίγκα - Τα τραπεζάκι είναι καθαρό και περιμένει»

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final 4 και η ευχή για τελικό με τον Ολυμπιακό

Γιαννακόπουλος: «Μακάρι ελληνικός τελικός στην Ευρωλίγκα»

Ελληνικό τελικό στο Final 4 της Ευρωλίγκας εύχεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συγχαίρει την ομάδα του για την πρόκριση στο Άμπου Ντάμπι, ομοίως και τον Ολυμπιακό, προσθέτοντας με... νόημα πως το τραπέζι στο εξοχικό του στο Σούνιο είναι καθαρό και περιμένει να υποδεχτεί και φέτος την κούπα.

«Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους μας. Κόσμο, ομάδα, διοίκηση. Όλο τον κόσμο για την πρόκρισης μας στο Final 4. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό για την τέταρτη συνεχόμενη παρουσία του στο Final 4. Από ό,τι διάβασα είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που το έχει καταφέρει. Τους εύχομαι πέμπτη, έκτη, έβδομη σερί παρουσία. Μακάρι να βρεθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό. Τα τραπεζάκι είναι καθαρό. Το έχουμε καθαρίσει και ξεσκονίσει και περιμένει», ανέφερε ο DPG.

