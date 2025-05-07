bwin: Είστε έτοιμοι για ένα ακόμα… ελληνικό Final Four;

Για δεύτερη στη σειρά χρονιά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague, τοποθετώντας ξανά το ελληνικό μπάσκετ στην ελίτ! Η bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της EuroLeague συγχαίρει τους «αιώνιους», για την back-to-back κοινή τους πρόκριση στην κορυφαία γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ!

H bwin θα βρίσκεται και πάλι εκεί μαζί με τις δύο ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μαζί με την Μονακό και τη Φενερμπαχτσέ, ετοιμάζονται για συγκλονιστικές… παραστάσεις με φόντο το τρόπαιο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Της κορυφαίας ομάδας για το 2025!

Με περηφάνια και ενθουσιασμό, ο μπασκετικός κόσμος της Ελλάδας παρακολουθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να συγκαταλέγονται στις τέσσερις κορυφαίες της EuroLeague, κατακτώντας επάξια το εισιτήριο για το Final Four. Η επιτυχία αυτή δεν είναι μόνο απόδειξη της αγωνιστικής τους αξίας, αλλά και ένδειξη της σταθερής παρουσίας του ελληνικού μπάσκετ στην ελίτ της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η φετινή τους διαδρομή μέχρι την κορυφαία φάση του θεσμού δεν ήταν εύκολη. Αντιμετώπισαν προκλήσεις σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και χρειάστηκε να ξεπεράσουν εμπόδια τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Οι σειρές των Playoffs αποδείχθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικές, με σκληρές αναμετρήσεις και αρκετή ένταση. Ο Ολυμπιακός άφησε εκτός την πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης επικρατώντας 3-1 στη σειρά. Δύο νίκες στον Πειραιά και μία στην πρωτεύουσα της Ισπανίας του χάρισαν την πρόκριση, σφραγίζοντας έτσι μια χρονιά σταθερότητας, όπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε την 1η θέση στην κανονική διάρκεια. Οι «Πράσινοι» έπειτα από συγκλονιστικές αναμετρήσεις έκαναν το 3-2 κόντρα στην φορμαρισμένη Εφές Αναντολού και στο κατάμεστο ΟΑΚΑ πανηγύρισαν στο Game 5 την πολυπόθητη πρόκριση. Η συνέπεια και το πάθος, ήταν κύρια χαρακτηριστικά μιας εξαιρετικής σεζόν για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν που φιλοδοξεί να κρατήσει τα σκήπτρα του Πρωταθλητή.

Τόσο οι Πειραιώτες όσο και ο Παναθηναϊκός επέδειξαν ψυχραιμία, πειθαρχία, αλλά και αποφασιστικότητα, αποτυπώνοντας στο παρκέ πως διαθέτουν την εμπειρία και την ποιότητα που απαιτείται για να βρεθούν στην κορυφή της Ευρώπης.

Σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυξάνεται διαρκώς, η ταυτόχρονη παρουσία δύο ελληνικών συλλόγων στο Final Four αποτυπώνει ξεκάθαρα τη συνέπεια και τη στρατηγική επένδυση των δυο ομάδων.

Το ταξίδι προς το πεπρωμένο έχει προορισμό το Άμπου Ντάμπι. Εκεί, οι κορυφαίοι θα αναμετρηθούν για τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης και οι ελληνικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία τους.

Για έντεκα διαδοχικά έτη bwin και EuroLeague πορεύονται μαζί στο μονοπάτι των κορυφαίων. Το βραβευμένο στοιχηματικό brand, αποτελεί τον Επίσημο Εθνικό Χορηγό της διοργάνωσης και δίνει ραντεβού στο Άμπου Ντάμπι και σ’ ένα… καυτό τριήμερο (23-25 Μαΐου). Στις 23 Μαΐου ο Παναθηναϊκός πατά πρώτος παρκέ (18:00) και αντιμετωπίζει η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ τρεις ώρες αργότερα τη σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα βρει απέναντί του τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four άρχισε και η EuroLeague υπόσχεται συγκινήσεις και ματς που απογειώνουν τη δράση. Όπου παίζουν οι κορυφαίοι, οι τεράστιες αθλητικές προσωπικότητες και στιγμές που χαράσσονται στην ιστορία, παίζει και η bwin!

