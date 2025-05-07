Επτάστερος με ψυχάρα, έπνιξε την Εφές ο Παναθηναϊκός και πάει Άμπου Ντάμπι για να το... ξανακάνει

Δεν θα μπορούσε να λείπει! Παρόλο που έκανε τα εύκολα δύσκολα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με ασύλληπτη αυταπάρνηση στην άμυνα, νίκησε 75-67 την Εφές στο «ηφαίστειο» του ΟΑΚΑ και πήρε με συνολικό σκορ 3-2 τη σειρά, κλείνοντας μία θέση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του!

Το «τριφύλλι» έκανε συγκλονιστικό ξεκίνημα στο παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί με +23 (36-13) μετά από 15 λεπτά αγώνα. Μία «καθίζηση» στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους επέτρεψε στην Εφές να πλησιάσει, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η νευρικότητα του Παναθηναϊκού στην εκτέλεση έβαλε τους Τούρκους για τα καλά στο παιχνίδι.

Παρόλα αυτά, η άμυνα του «επτάστερου» παρέμεινε σε αδιανόητα επίπεδα απόδοσης, υποχρέωσε τους Τούρκους να μείνουν πολύ χαμηλά σε σχέση με τα γνωστά τους «στάνταρ», και κράτησε μπροστά τους γηπεδούχους στο δύσκολο τους διάστημα. Στην τέταρτη περίοδο, ο «νόμος του ΟΑΚΑ» και η ψυχή του Παναθηναϊκού μίλησαν και η ομάδα του Αταμάν κατάφερε να πάρει την πρόκριση.

Kορυφαίος των νικητών με 28 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο Τζέντι Όσμαν, που ήταν για δεύτερο συνεχόμενο ματς ο επιθετικός πρωταγωνιστής της ομάδας του και έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα την πιο κατάλληλη στιγμή. Κατάθεση ψυχής από τον Γουένιεν Γκέιμπριελ με 8 πόντους, 5 επιθετικά ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα.

Κρυφός MVP του αγώνα ο Τζέριαν Γκραντ που έπαιξε μαεστρική άμυνα στον Λάρκιν και έβαλε καθοριστικά σουτ στην τελική ευθεία του ματς, μετρώντας 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. 11 ριμπάουντ και μπόλικη δουλειά στην άμυνα από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που έμεινε όμως μακριά από τον καλό του εαυτό επιθετικά με μόλις 3 πόντους. Από την Εφές, ξεχώρισε με 16 πόντους ο Ελάιτζα Μπράιαντ.

To ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με καλάθι του Γκέιμπριελ από κοντά (2-0), ενώ οι πρώτοι πόντοι της Εφές ήρθαν από τρίποντο του Μπράιαντ για το 2-3. Ο Χουάντσο έκανε τάπα στη μία πλευρά και έβαλε τρίποντο στην άλλη (5-3), ενώ ο Όσμαν έβαλε παλικαρίσιο καλάθι για το 7-3. Ο Τούρκος φόργουορντ εκτέλεσε πάνω σε άμυνα για τρεις (10-3), με τον Ντοζίερ να απαντάει στη λήξη του χρόνου επίθεσης της Εφές για το 10-6. Οι άμυνες και τα λάθη είχαν τον πρώτο λόγο, με τις δύο ομάδες να μένουν χωρίς πόντο για μερικά λεπτά, πριν αυτό το σερί σπάσει από coast to coast του Όσμαν για το 12-6. Ο Οτούρου με φόλοου και ο Τόμπσον με κάρφωμα στο τρανζίσιον μείωσαν για την Εφές (12-10), όμως ο απίθανος Όσμαν σκόραρε στο ανοιχτό γήπεδο για το 14-10. Ο ίδιος συνέχισε το απίθανό του διάστημα με τρίποντο (17-10), ξεσηκώνοντας το ΟΑΚΑ με τους πανηγυρισμούς του. Ο Γκέιμπριελ πήρε παλικαρίσιο επιθετικό ριμπάουντ και έβαλε μία βολή για το 18-10 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με το πρώτο καλάθι του Ναν (21-10), πριν ο Γκέιμπριελ καρφώσει στο αντίπαλο καλάθι για το 23-10. Ο Ναν βρήκε ρυθμό και έβαλε νέο μακρινό σουτ (26-11), πριν εκτελέσει ξανά για τρεις και γράψει το 29-11. O Όσμαν πήγε στη γραμμή και ανέβασε τη διαφορά στους 20 (31-11), πριν βάλει ένα απίθανο τρίποντο πάνω σε άμυνα για το 34-12. Ο Γιούρτσεβεν κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για κάρφωμα και έβαλε δύο βολές (36-13), πριν η Εφές βρει καλάθι εντός πεδιάς μετά από πολλή ώρα για το 36-16 με τρίποντο του Γιλμάζ. Τα λάθη του Γιούρτσεβεν και τα άστοχα σουτ του «κρύου» Πλάις κράτησαν τον Παναθηναϊκό χωρίς πόντο γι’ αρκετή ώρα, με τον Μπράιαντ να βάζει πέντε συνεχόμενους πόντους και να μειώνει σε 36-22. Μετά από χαμένο κάρφωμα του Γκραντ, ο Πουαριέ μείωσε κι άλλο (36-24), ενώ ο Λάρκιν έριξε τη διαφορά στους 10 (36-26). Ο Γκραντ έβαλε σημαντικό τρίποντο σπάζοντας το σερί της Εφές (39-26), με τον Μπράιαντ να εκτελεί εύστοχα δύο βολές για το 39-28. Ο Σλούκας πήρε έξυπνα φάουλ και έβαλε δύο βολές, ενώ ο Λάρκιν με buzzer beater δίποντο μείωσε στο 41-30 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με... ρεσιτάλ αστοχίας από τις δύο ομάδες, με τον Ναν να χάνει τρία συνεχόμενα τρίποντα από πλευράς Παναθηναϊκού. Αυτή η «ανομβρία» σταμάτησε με τρίποντο του Σμιτς (41-33), όμως ο Όσμαν του απάντησε και έγραψε το 44-33. Ο Πουαριέ κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο, παίρνοντας και το φάουλ για το 44-36. Ο Γκραντ πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο (47-36), όμως ο Σμιτς του απάντησε από τη γωνία για το 47-39. Ο Ντοζίερ έτρεξε στο τρανζίσιον μετά από συνεχόμενα άστοχα σουτ των γηπεδούχων και μείωσε ακόμη περισσότερο, σε 47-41. Ο Ναν δεν μπορούσε να βρει καλάθι με τίποτα, όμως Πουαριέ και Σμιτς έκαναν «δώρο» τρεις άστοχες βολές στον Παναθηναϊκό, με το σκορ να μένει στο 47-42. Παρόλα αυτά, το κάρφωμα του Τόμπσον μετά από λάθος του Σλούκα έφερε το ματς σε απόσταση βολής (47-44). Ο Μήτογλου έδωσε μία λύση σε κομβικό σημείο (49-44), πριν ο Γκραντ πάρει έξυπνα βολές και γράψει το 50-44. Ο Οτούρου κέρδισε βολές σε διεκδίκηση ριμπάουντ με τον Γιούρτσεβεν και τις έβαλε για το 50-46. Ο Μήτογλου έβαλε ένα σημαντικότατο buzzer beater τρίποντο για το 53-46.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Οτούρου μείωσε με δύο βολές, ενώ ο Ναν απάντησε με τον ίδιο τρόπο και έγραψε το 55-48. Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε ωραία ασίστ στον Γκέιμπριελ και αυτός τέλειωσε τη φάση από κοντά για το 57-48. Ο Ντοζίερ βρήκε λύση για την Εφές με μακρινό σουτ (57-51), ενώ ο Μπράιαντ με δύο βολές μείωσε σε 57-53. Ο Όσμαν έβαλε ένα σημαντικό καλάθι με λέι απ (59-53), πριν ευστοχήσει σε δύο βολές για το 63-53. Ο Ντοζίερ και ο Λάρκιν έβαλαν συνεχόμενους πόντους και επανέφεραν την Εφές στη διεκδίκηση του αγώνα (63-58). Ο Ναν κατάφερε επιτέλους να σκοράρει σε κρίσιμο σημείο (65-58), με τον Λάρκιν να απαντάει με τρίποντο για το 65-61. Ο Γκραντ έδωσε μία καθοριστική λύση από μέση απόσταση (67-61), με τον Ντοζίερ να παίρνει την αποβολή του Ναν με πέμπτο φάουλ, αλλά να χάνει δύο κρίσιμες βολές. Ο Γκραντ έβαλε ένα φοβερό καλάθι με ταμπλό (69-61), πριν ο Όσμαν γράψει το 71-61 από τη γραμμή των βολών. Ο Μπράιαντ έβαλε ένα τρίποντο από τη γωνία (71-64), όμως τίποτα δεν μπορούσε πια να αλλάξει και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη-πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 41-30, 53-46, 75-67

