ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος του ο Βιεϊρίνια

Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε και επίσημα ο Αντελίνο Βιεϊρίνια με ένα του γραπτό μήνυμα στα social media του ΠΑΟΚ το οποίο συνοδεύεται με ένα βίντεο.



Ο αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά μεταφέρει συναισθήματα και σκέψεις στη δήλωσή του αυτή και υπογραμμίζει ότι δεν θα θα άλλαζε τίποτα και ζούσε με το ίδιο πάθος τα πάντα.



Αναλυτικά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση…



Πώς χωράς μια ζωή σε δύο λεπτά; Τόσα συναισθήματα, στιγμές, όνειρα, βιώματα που σε διαμορφώνουν.



Πώς αποχαιρετάς αυτό που αγαπάς; Αυτό που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός, ακόμα και όταν πονάς;



Πώς βάζεις τη λογική πάνω από την καρδιά;



Αν κάποιος ξέρει αυτές τις απαντήσεις, σίγουρα δεν είμαι εγώ. Όσο δυνατός κι αν θες να λες πως είσαι, έρχονται στιγμές που λυγίζεις. Κι αυτή είναι μία από αυτές. Η μέρα που σταματάω το ποδόσφαιρο. Κι ενώ όλα φαντάζουν θολά και οι σκέψεις φωνάζουν στο μυαλό μου, ένα πράγμα είναι δεδομένο.



Δεν αλλάζω τίποτα. Θα το ξανάκανα από την αρχή με το ίδιο πάθος.



Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας. Δεν θα ξεχάσω τίποτα.



Με τιμή,

Andre Vieirinha

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.