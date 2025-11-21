Αταμάν: «Όνειρό μου μία ακόμη Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Βελιγράδι για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, ο Έργκιν Άταμαν παραχώρησε συνέντευξη σε σερβική εκπομπή και αναφέρθηκε σε αρκετά ζητήματα που απασχολούν την ομάδα.

Ο προπονητής των «πρασίνων» μίλησε για τη δυσκολία της φετινής EuroLeague, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολό του, αλλά και την πορεία της αποθεραπείας του Ματίας Λεσόρ.

Παράλληλα, έκανε αναφορές στις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του, στους στόχους που εξακολουθεί να θέτει, αλλά και στις προκλήσεις που βλέπει για το ευρωπαϊκό μπάσκετ στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ανανεωμένη EuroLeague και τον ανταγωνισμό: «Πολλά παιχνίδια, τώρα είμαστε ακόμα μόνο στις 8 εβδομάδες που παίξαμε. Αν κοιτάξετε η βαθμολογία δεν υπάρχει τίποτα, έτσι η πρώτη ομάδα και εμείς που βρισκόμαστε στην 8η θέση είμαστε μία νίκη μακριά. Είναι πολύ σημαντικό πως σε κάθε παιχνίδι να βρούμε την ισορροπία και να φτάσουμε στη μέση της σεζόν και να έχουμε μια καλή θέση στη βαθμολογία.

Η φετινή EuroLeague, είναι πολύ σκληρή, δεν υπάρχει ομάδα που είναι ξεκάθαρο φαβορί, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος λένε πως ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί αλλά δεν το πιστεύω, διότι, παρακολουθώντας τα παιχνίδια μέχρι στιγμής, μπορείς να δεις πως υπάρχουν 8-9 ομάδες που μπορούν να κερδίζουν την EuroLeague».

Για τον Λεσόρ: «Περιμένω και εγώ όπως και εσείς. Συνεχίζει τη θεραπεία του και σε μερικές εβδομάδες θα κάνει μια δυναμική ατομική παρουσία στο παρκέ. Όπως μου είπαν οι γιατροί δεν είναι 100% έτοιμος, αυτή τη στιγμή. Επίσης είναι και η νοοτροπία των παικτών που πρέπει να είναι άνετη.

Δεν είναι εύκολο να παίξεις, να ξεκινήσεις, να ξεκινήσεις από ένα χρόνο, υπάρχει μια κατάσταση στην οποία πρέπει να νιώθει άνετα για να ξεκινήσει και να αγωνιστεί. Όπως όλοι περιμένουμε. Για εμάς, είναι εξαιρετικά σημαντικός και πέρυσι κάναμε μια καλή σεζόν, πήγαμε Final Four, αλλά στην κρίσιμη στιγμή μας λείπει ο Ματίας. Την πρώτη χρονιά μου στον Παναθηναϊκό, που κερδίσαμε την EuroLeague και τα πάντα στην Ελλάδα, ο Ματίας ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας μας.

Ήταν ο καλύτερος σέντερ τα τελευταία δύο τρία χρόνια στην EuroLeague. Οπότε προσπαθούμε να τον αντικαταστήσουμε. Πέρυσι το κάναμε με τον Γκάμπριελ. Φέτος προσπαθούμε να το κάνουμε με τον Γιούρτσεβεν και τον Χολμς, αλλά και ο Χολμς είναι ήδη νέα άφιξη από το NBA στην Ευρώπη και τραυματίστηκε. Οπότε το ίδιο αν ο Ματίας όταν επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, πιστεύω πως η ομάδα θα βελτιωθεί πάνω από το 50% επειδή χρειαζόμαστε δύναμη κάτω από το καλάθι. Έχουμε τον καλύτερο σέντερ της Ευρώπης και ήδη παίξαμε μία χρονιά χωρίς αυτόν, οπότε είναι υπερβολικά δυνατό».

Για τις καλύτερες στιγμές από τις τρεις EuroLeague που έχει κατακτήσει: «Φυσικά η καλύτερη στιγμή ήταν η πρώτη μου με την Εφές. Όλοι έλεγαν πως δεν έχω κερδίσει μια μεγάλη σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση και όταν κερδίσαμε με την Εφές την EuroLeague, ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη ανάμνηση για μένα. Και με τον Παναθηναϊκό ήταν διαφορετικά. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τέτοιο πάθος από φίλαθλο. Ήταν εξαιρετικά συναρπαστικό για μένα.

Αν έχει όνειρο στην ζωή του: Είχα όνειρο να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο με την Τουρκία αλλά έχασα την ευκαιρία στο Eurobasket. Όνειρό μου να κερδίσω για ακόμη μία φορά την EuroLeague με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική Τουρκίας χρυσά μετάλλια. Δεν είναι μόνο ένα όνειρο. Με την επιστροφή του Ματίας (την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, στα πλέι-οφς δεν ξέρω πότε), πιστεύω θα έχουμε πολλές πιθανότητες, βρίσκοντας τις ισορροπίες».

Για την Εθνική Τουρκίας: «Μου αρέσει να προπονώ την Εθνική Τουρκίας, μου αρέσει να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Η Εθνική ομάδα είναι διαφορετικό, και για μένα είναι συναρπαστικό. Είμαι περήφανος που με την Εθνική βρήκαμε πολύ καλή χημεία και κερδίσαμε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket. Είναι πολύ ωραίο να μιλάς στη γλώσσα σου στα αποδυτήρια και να σε καταλαβαίνουν».

Για την αδυναμία του στα γκαρντ: «Κατά τη διάρκεια του αγώνα περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων οι γκαρντ έχουν την ευθύνη είναι πολύ σημαντικοί που δημιουργούν τώρα στο νέο μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό να τους δώσουμε αυτή την αυτοπεποίθηση στο γήπεδο. Και τα τελευταία χρόνια η αλλαγή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πως οι ομάδες αρχίζουν και παίζουν με τρία γκαρντ, το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Έτσι επέλεξα τους καλούς γκαρντ και μου αρέσει να παίζω με καλούς γκαρντ. Τα τελευταία χρόνια έχω έναν από τους καλύτερους γκαρντ στην EuroLeague τον Κώστα Σλούκα και είναι το «κλειδί» της επιτυχίας».

Για NBA Europe: «Δεν άκουσα να τοποθετούν μια σερβική ομάδα. Πώς γίνεται να αρνούνται μια έδρα σαν της Παρτιζάν και του Ερυθρού. Πώς μπορείς να αρνηθείς μια ομάδα με την κουλτούρα των Σέρβων. Στο NBA, παίζουν πιο πολύ για σόου. Πιστεύω θα καταστρέψει το NBA, ίσως φοβούνται για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ο κόσμος στην Ευρώπη φωνάζει πιο πολύ από το NBA.

Είναι μια στρατηγική για το NBA να καταστρέψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να πάρει δημοτικότητα του NBA. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι να προστατέψουν την ποιότητα του μπάσκετ. Πολλές ομάδες έχουν πρόβλημα με το μπάτζετ στην Ευρώπη, οπότε το μάρκετινγκ πρέπει να βοηθήσει και το NBA έχει πολύ καλό μάρκετινγκ».

Για το τι θα κάνει όταν τελειώσει την προπονητική του καριέρα: «Μου αρέσει να βρίσκομαι στο υψηλότερο επίπεδο της διοίκησης του αθλητισμού. Έτσι όταν φτάσω σε ηλικία απόσυρσης, θα πάρω μια βάρκα, μου αρέσει να κολυμπάω για να είμαι πιο χαλαρός, επειδή ο αθλητισμός μπορεί να σε κάνει να νιώθεις καλά αλλά είναι δύσκολο στη ζωή σου και λόγω του στρες στο σώμα σου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.