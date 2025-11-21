Ο Ιβάν Σαββίδης απηύθυνε ομιλία στους παίκτες του ΠΑΟΚ στην προπόνηση της Παρασκευής και θέλησε να τους ξεκαθαρίσει πως «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς».



Μάλιστα, υπενθύμισε σε όλους και αυτό που τους είχε πει από το καλοκαίρι, όταν είχε βρεθεί στο γήπεδο: «Δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα...».

Παράλληλα, θέλησε να τονίσει στους παίκτες πως εκείνοι θα βάλουν τέλος στην ιστορία της Τούμπας, όπως αυτή παρουσιάζεται με τη σημερινή της μορφή και θα μπορούν να μείνουν στην ιστορία του συλλόγου ως οι πρωταγωνιστές μιας μεγάλης επιτυχίας με την ασπρόμαυρη φανέλα, κατακτώντας το πρωτάθλημα.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ζητά ενότητα, καθαρό μυαλό και αφοσίωση στο στόχο της νίκης, σε κάθε διαφορετικό ματς.

