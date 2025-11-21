Ο Κένεθ Φαρίντ έχει αποδειχθεί το κομμάτι που έλειπε από τον Παναθηναϊκό, βοηθώντας καταλυτικά στην αλλαγή του κλίματος και στην επιστροφή της ομάδας στα θετικά αποτελέσματα.



Με τον Αμερικανό ψηλό στο ρόστερ, οι «πράσινοι» μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, με τον ίδιο να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στις πρώτες του παρουσίες.

Ο Φαρίντ δείχνει ξεκάθαρα απολαμβάνει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, κάτι που γίνεται εμφανές τόσο μέσα στο παρκέ με την επιβλητική παρουσία του όσο και εκτός, καθώς έχει ήδη «δεθεί» πλήρως με τους συμπαίκτες και τους οπαδούς της ομάδας.



Μετά το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο «Telekom Center Athens», όπου γνώρισε θερμή αποθέωση, ο Φαρίντ έγραψε σε ανάρτηση της Euroleague: «Γουάου, χθες το βράδυ ένιωσα σαν να ήμουν στον Παναθηναϊκό καθ' όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής μου καριέρας. Σας ευχαριστώ φίλοι του Παναθηναϊκού που με δεχτήκατε στην οικογένεια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.