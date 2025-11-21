Ο Ματίας Λεσόρ θ' αργήσει πολύ ακόμα να επιστρέψει στη δράση με τον Παναθηναϊκό και η προσπάθεια να ξεπεράσει οριστικά το σοβαρότατο πρόβλημα που αποκόμισε από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, θα συνεχιστεί επί πορτογαλικού εδάφους.

Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, «στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι’ αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».

