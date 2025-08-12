Ασύλληπτος Ντουπλάντις, έσπασε για 13η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Αρμάντ «Μόντο» Ντουπλάντις απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει… ταβάνι. Ο κορυφαίος άλτης επί κοντώ στην ιστορία του αγωνίσματος έσπασε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ, περνώντας σήμερα τα 6,29 μέτρα, βελτιώνοντας κατά ένα εκατοστό την προηγούμενη κορυφαία επίδοση που είχε σημειώσει στις 15 Ιουνίου 2025 (6,28 μ.)!



Το νέο ρεκόρ επιτεύχθηκε σε έναν αγώνα-γιορτή του στίβου, στο «Istvan Gyulai Memorial» της Ουγγαρίας, με τον Σουηδό να δείχνει από τα πρώτα του άλματα ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Το κοινό παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα την προσπάθειά του, και όταν ο πήχης έμεινε στη θέση του, η αρένα «εξερράγη» σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

Με το άλμα αυτό, ο Ντουπλάντις ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ο απόλυτος κυρίαρχος του αγωνίσματος, έχοντας καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σχεδόν… κατά συνήθεια τα τελευταία χρόνια.



Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν, αλλά πότε θα φτάσει στο επόμενο ιστορικό άλμα...

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 13TH TIME IN HIS CAREER.



CLEARS 6.29 METERS.



BRILLIANT.pic.twitter.com/t0gdmRO1yP — Chris Chavez (@ChrisChavez) August 12, 2025

