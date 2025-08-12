Καταγγελία της Ρεάλ σε UEFA και FIFA για τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε με ανακοίνωση την αντίθεση της στην διεξαγωγή του αγώνα της 17ης αγωνιστικής της LaLiga ανάμεσα σε Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, εξακοντίζοντας βέλη κατά της ισπανικής ομοσπονδίας.

Οι «μερένχες» αναφέορυν πως η πρόταση των Βιγιαρεάλ και Μπάρτσα προωθήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων συλλόγων του πρωταθλήματος, γεγονός που απειλεί να διαταράξει το θεμέλιο της ισονομίας σε πρωταθλήματα με διπλούς γύρους, όπου κάθε ομάδα αγωνίζεται μία φορά στην έδρα της και μία εκτός.

Η Ρεάλ επισημαίνει ότι τέτοιες μονομερείς αποφάσεις υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα, θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του πρωταθλήματος και δημιουργούν επικίνδυνα προηγούμενα.



Για τον λόγο αυτό έχει ήδη κινητοποιήσει τη FIFA, την UEFA και τις αρμόδιες αρχές στην Ισπανία, ζητώντας να προστατευθεί η ακεραιότητα του ποδοσφαίρου και να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων που εγγυώνται τον δίκαιο και αδιάβλητο χαρακτήρα των αγώνων.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ:



«Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να εκφράσει προς τους οπαδούς της, τους φίλους του ποδοσφαίρου και το ευρύ κοινό την πιο σθεναρή της αντίθεση στην πρόταση για διεξαγωγή εκτός Ισπανίας του αγώνα της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Πρώτης Κατηγορίας μεταξύ της Βιγιαρεάλ και της Μπαρτσελόνα.

Η ενέργεια αυτή, που προωθήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τους συλλόγους που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση, παραβιάζει την ουσιώδη αρχή της εδαφικής αμοιβαιότητας που διέπει τα πρωταθλήματα με σύστημα διπλού γύρου (ένας αγώνας στην έδρα κάθε ομάδας), αλλοιώνοντας την ανταγωνιστική ισορροπία και δίνοντας αθέμιτο αθλητικό πλεονέκτημα στους συλλόγους που το ζήτησαν.



Η ακεραιότητα της διοργάνωσης απαιτεί όλοι οι αγώνες να διεξάγονται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις για όλες τις ομάδες. Η μονομερής τροποποίηση αυτού του καθεστώτος σπάει την ισότητα μεταξύ των αντιπάλων, υπονομεύει τη νομιμότητα των αποτελεσμάτων και δημιουργεί απαράδεκτο προηγούμενο που ανοίγει τον δρόμο σε εξαιρέσεις βασισμένες σε συμφέροντα ξένα προς το καθαρά αθλητικό, με σαφή επίπτωση στην ακεραιότητα του αθλήματος και κίνδυνο αλλοίωσης της διοργάνωσης. Αν πραγματοποιηθεί αυτή η πρόταση, οι συνέπειές της θα είναι τόσο σοβαρές, που θα σημάνουν μια τομή στον κόσμο του ποδοσφαίρου.



Οποιαδήποτε τροποποίηση τέτοιας φύσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει τη ρητή και ομόφωνη συμφωνία όλων των συλλόγων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, καθώς και να σέβεται αυστηρά τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που ρυθμίζουν τη διοργάνωση επίσημων διοργανώσεων.

Υπερασπιζόμενη αυτή την αρχή, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη προβεί σε τρεις συγκεκριμένες ενέργειες:



Αίτηση προς τη FIFA, ως θεματοφύλακα των διεθνών κανόνων του ποδοσφαίρου, να μη δώσει έγκριση για τη διεξαγωγή του αγώνα χωρίς την προηγούμενη συναίνεση όλων των συλλόγων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.



Αίτηση προς την UEFA, ως θεματοφύλακα της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και της νομοθετικής συνοχής με τη FIFA, να ζητήσει από την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFEF) να αποσύρει ή να απορρίψει το αίτημα, επιβεβαιώνοντας το κριτήριο που θεσπίστηκε το 2018 και απαγορεύει τη διεξαγωγή εντός ή εκτός της χώρας επίσημων αγώνων εγχώριων διοργανώσεων, εκτός αν υφίστανται ειδικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, που εδώ δεν ισχύουν.



Αίτηση προς το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας να μη χορηγήσει την απαραίτητη διοικητική άδεια χωρίς την ομόφωνη αυτή συναίνεση.



Η Ρεάλ Μαδρίτης επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο σεβασμό των εθνικών και διεθνών κανόνων που διασφαλίζουν την ισοτιμία και την ομαλή λειτουργία των επίσημων διοργανώσεων, και θα υπερασπιστεί την τήρησή τους σε όλα τα αρμόδια όργανα».

