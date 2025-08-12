Ξεκαθαρίζει ο ΠΑΟΚ: Καμία οριστική συμφωνία για Ζαφείρη

Την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη στη σωστή της βάση έβαλε ο ΠΑΟΚ. Όπως έγινε σαφές από πλευράς ΠΑΕ, δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία για την αγορά του διεθνούς μέσου από την Σλάβια Πράγας, διαψεύδοντας ελληνικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για deal ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η πραγματικότητα είναι πως σήμερα δεν έχει προκύψει ακόμη κάποια νέα εξέλιξη, με τον Δικέφαλο του Βορρά έχοντας ως σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή να ασκεί πιέσεις στους Τσέχους για να πουν το «ναι». Ακόμη, ωστόσο, δεν έχει επέλθει συμφωνία για το ποσό της μεταγραφής, παρότι οι δύο πλευρές είναι πλέον κοντά, ενώ η Σλάβια επιμένει πως θέλει να κλείσει αντικαταστάτη προτού πουλήσει τον 22χρονο χαφ.

Σημειώνεται πως ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ζαφείρη, στον οποίο προσφέρει συμβόλαιο με αποδοχές 1,6 εκατ. ευρώ, τριπλάσιες από αυτές που έχει στην Τσεχία.

