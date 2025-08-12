Παναθηναικός: Ο Καλάμπρια είναι πολύ θετικός στην πρόταση των «πράσινων» και πλησιάζει το «ναι»

Ο Παναθηναϊκός είναι σε καθημερινή επαφή με την πλευρά του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος αποτελεί εδώ κι εβδομάδες τον κύριο στόχο του για τη θέση του βασικού δεξιού μπακ και του ποδοσφαιριστή που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα κι εμπειρία στην δεξιά πλευρά.

Όπως έχει επισημάνει εδώ και μέρες τοΑθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), μετά την αποκάλυψη στις 2 Αυγούστου των σοβαρών επαφών του Παναθηναϊκού με την πλευρά του διεθνούς Ιταλού μπακ, οι «πράσινοι» έχουν προσφέρει ένα πολύ μεγάλο -τριετούς διάρκειας- συμβόλαιο στον Καλάμπρια, που ξεπερνάει με τα μπόνους τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ένα ποσό που για την ώρα δεν προσφέρουν οι άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει κι ακόμη ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα: Τον τρόπο με τον οποίο έχει προσεγγίσει τον παίκτη, δείχνοντάς του με κάθε τρόπο το πόσο πολύ τον υπολογίζει για τα επόμενα χρόνια.

Ο Καλάμπρια, έχοντας μάθει να έχει βασικό και πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδόν μία δεκαετία σ’ ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Μίλαν, θέλει να νιώθει «πρωταγωνιστής» στην ομάδα που θα συνεχίσει κι αυτό ο Παναθηναϊκός του το προσφέρει στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Σε κάθε επικοινωνία των δύο πλευρών του επισημαίνεται ο ρόλος που θα έχει ως ηγετική παρουσία μέσα στα αποδυτήρια, η πρωταγωνιστική φιγούρα του στη δημιουργία ενός συνόλου που θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την κορυφή της Ελλάδας και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, ενώ του έχει γίνει ανάλυση μέχρι και για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Το νέο «σπίτι» των «πράσινων» το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο τον Απρίλιο του 2027, με τους ανθρώπους της ομάδας να τονίζουν προς τον Καλάμπρια το πόσο σημαντικό θα ήταν να «μπει» απ’ τους πρώτους -κι ως πρωταγωνιστής και ηγέτης- στο γήπεδο του κλαμπ.

Το πρότζεκτ που έχει παρουσιαστεί προς τον παίκτη και πολύ περισσότερο η μεγάλη θέληση των «πράσινων» να συνεργαστούν έχουν κάνει τον Καλάμπρια να αισθάνεται πολύ κολακευμένος.

Και μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές που είναι κοντά στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, δείχνει να έχει πάρει πλέον τις αποφάσεις του, όντας πολύ κοντά στη θετική απάντηση προς την πρόταση του Παναθηναϊκού μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα μετά τη ρεβάνς της Πέμπτης (14/8, 21:00) με το Σαχτάρ Ντονετσκ στην Κρακοβία...

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

