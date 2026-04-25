Η αλήθεια είναι πως το αίσθημα που άφησε αυτή η νίκη για την Άρσεναλ ήταν ένα μείγμα ανακούφισης και σκέψεων, από τη στιγμή που η ομάδα του Λονδίνου δείχνει να ζορίζεται φοβερά το τελευταίο διάστημα και να δέχεται συνεχόμενα «χτυπήματα» με προβλήματα τραυματισμών.

Το 1-0 ήρθε για το +3 από τη Σίτι και την επαναφορά στη μοναξιά της κορυφής, την ώρα που οι «πολίτες» περνούσαν στον τελικό του Κυπέλλου. Ωστόσο, στο μυαλό των «κανονιέρηδων» υπήρχε ξεκάθαρα και ο προσεχής ημιτελικός του Champions League με την Ατλέτικο.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 9ο λεπτό, όταν ο Έντεγκααρντ εκτέλεσε για πρώτη φορά φέτος κόρνερ χαμηλά, σε μια κομπίνα που έστειλε την μπάλα στον Χάβερτς. Εκείνος τράβηξε πάνω του μαρκάρισμα και ο Έζε, ελεύθερος από απόσταση, απείλησε και έγραψε το 1-0 για το σύνολο του Αρτέτα.

Τόσο ο δημιουργός όσο και ο σκόρερ του τέρματος αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών. Η άμυνα της Άρσεναλ δέχθηκε πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, μετρούσε κάθε δευτερόλεπτο μέχρι το φινάλε και τελικά το σφύριγμα της λήξης έφερε ανακούφιση στο «Έμιρεϊτς» και ένα προσωρινό +3 στην κορυφή.

