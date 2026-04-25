Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με «συνταγή κόρνερ» η Άρσεναλ, 1-0 τη Νιούκαστλ και ξέφυγε προσωρινά στην κορυφή

Με εκτέλεση κόρνερ που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ ξανά τη φετινή σεζόν, η Άρσεναλ νίκησε 1-0 τη Νιούκαστλ και τουλάχιστον προσωρινά φεύγει στο +3 από τη Σίτι

Άρσεναλ

Η αλήθεια είναι πως το αίσθημα που άφησε αυτή η νίκη για την Άρσεναλ ήταν ένα μείγμα ανακούφισης και σκέψεων, από τη στιγμή που η ομάδα του Λονδίνου δείχνει να ζορίζεται φοβερά το τελευταίο διάστημα και να δέχεται συνεχόμενα «χτυπήματα» με προβλήματα τραυματισμών.

Το 1-0 ήρθε για το +3 από τη Σίτι και την επαναφορά στη μοναξιά της κορυφής, την ώρα που οι «πολίτες» περνούσαν στον τελικό του Κυπέλλου. Ωστόσο, στο μυαλό των «κανονιέρηδων» υπήρχε ξεκάθαρα και ο προσεχής ημιτελικός του Champions League με την Ατλέτικο.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 9ο λεπτό, όταν ο Έντεγκααρντ εκτέλεσε για πρώτη φορά φέτος κόρνερ χαμηλά, σε μια κομπίνα που έστειλε την μπάλα στον Χάβερτς. Εκείνος τράβηξε πάνω του μαρκάρισμα και ο Έζε, ελεύθερος από απόσταση, απείλησε και έγραψε το 1-0 για το σύνολο του Αρτέτα.

Τόσο ο δημιουργός όσο και ο σκόρερ του τέρματος αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών. Η άμυνα της Άρσεναλ δέχθηκε πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, μετρούσε κάθε δευτερόλεπτο μέχρι το φινάλε και τελικά το σφύριγμα της λήξης έφερε ανακούφιση στο «Έμιρεϊτς» και ένα προσωρινό +3 στην κορυφή.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άρσεναλ Μάντσεστερ Σίτι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark