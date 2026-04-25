Πήρε το ντέρμπι της SUNEL Arena και ολοκλήρωσε αήττητος τη φετινή regular season ο Ολυμπιακός!

Το βράδυ του Σαββάτου (25/04) η ΑΕΚ και οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν μια εντυπωσιακή και άκρως ανταγωνιστική παράσταση στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατεί στις λεπτομέρειες και στα τελευταία λεπτά του αγώνα με σκορ 94-84 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Ένα παιχνίδι που θύμισε άλλες εποχές, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» κοίταξαν στα μάτια τους Πειραιώτες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, διεκδικώντας τις πιθανότητές τους μέχρι και το τέλος του αγώνα. Ένα ματς που βάσει τις έντασης, του τέμπο και της σκληράδας του, έκανε καλό και στις δύο ομάδες ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεών τους στο Final 4 του BCL και στο playoffs της Ευρωλίγκας.

Κορυφαίος των νικητών που είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Βεζένκοφ με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τους Φουρνιέ (14π., 3ασ.), Τζόουνς (11π., 6ρ.), Παπανικολάου (12π.) και Ντόρσεϊ (14π., 3ρ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες.

Για την Ένωση, που ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην 4η θέση, ξεχώρισαν οι Μπάρτλεϊ (21π., 4ασ.) και Γκρέι (14π., 6ασ., 5ρ.).

Το ματς:

Εντυπωσιακό ήταν ξεκίνημα του αγώνα για την ΑΕΚ, η οποία μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένη και στις δύο πλευρές του παρκέ, κρατώντας τον άστοχο Ολυμπιακό χωρίς πόντο στα πρώτα 3,5 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η Ένωση με τα τρίποντα των Φλιώνη, Χαραλαμπόπουλου και Γκρέι προηγήθηκε με 9-0, προτού ο Βεζένκοφ με εύκολο δίποντο... σπάσει το ρόδι για τους «ερυθρόλευκους» στα 6:40' πριν το τέλος της περιόδου.

Όσο περνούσε η ώρα, οι Πειραιώτες ανέβαζαν «στροφές» και με πρωταγωνιστές τους Ντόρσεϊ και Γουόρντ σε σκορ και δημιουργία, όχι μόνο μείωσαν τη διαφορά, αλλά προσπέρασαν για πρώτη φορά στο 8ο λεπτό για το 18-16. Ο εξαιρετικός Γκρέι με τον 7ο πόντο του στο ματς έφερε το ματς στα ίσα, προτού οι Φουρνιέ και Μόρις στείλουν τους φιλοξενούμενους στο +4 και τον Μπάρτλεϊ με βολές στο φινάλε διαμορφώσει το 21-22 της περιόδου.

Εξαιρετικό και άκρως ανταγωνιστικό ήταν το παιχνίδι και στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου στα πρώτα λεπτά έλαμψαν οι Λεκαβίτσιους και Τζόουνς για τις δύο ομάδες. Με τον Αμερικανό σέντερ να κυριαρχεί στις δύο ρακέτες και να πετυχαίνει 7 μαζεμένους πόντους, το σύνολο του Μπαρτζώκα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι και το 12ο λεπτό, προτού ο Λιθουανός γκαρντ με δικό του επιθετικό κρεσέντο επτά πόντων, βάλει μπροστά εκ νέου τους «κιτρινόμαυρους» με 33-29 στο 13'!

Με πρωταγωνιστή τον Παπανικολάου και με σύμμαχο την εξαιρετική του άμυνα, ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα γρήγορο 9-0 σερί (33-38) δύο λεπτά αργότερα, στέλνοντας μάλιστα τη διαφορά ακόμα και στο +10 (34-44) στο 18ο λεπτό, χάρη σε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 15-1 μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών. Το μόνο που μπόρεσε να κάνει η ΑΕΚ στο τελευταίο διάστημα του ημιχρόνου ήταν να μειώσει τη διαφορά με δύο τρίποντα των Φλιώνη και Μπράουν, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το σκορ στο 40-46.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με καθυστέρηση άνω των 35 λεπτών, μετά από αίτημα της διοργανώτριας αρχής να ξεκινήσουν όλα τα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων την ίδια ώρα. Παρά τη μεγάλη διακοπή, το παιχνίδι δεν έχασε καθόλου από την ένταση, το σασπένς και την ανταγωνιστικότητά του, με την ΑΕΚ να βρίσκει διαρκώς λύσεις στο επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, δίχως να του επιτρέψει να ξεφύγει στο σκορ.

Χαρακτηριστικό ήταν πως οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ξεφύγουν σε δύο περιπτώσεις στο +7, με την Ένωση να απαντά με τους εντυπωσιακούς Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο για το υπέρ της 59-58 στο 26ο λεπτό και το πρώτο της προβάδισμα μετά το 33-32. Οι Πειραιώτες απάντησαν με το εντυπωσιακό κάρφωμα του Τζόουνς και το φόλοου του Βεζένκοφ, πριν ο Μπράουν με το δεύτερο τρίποντο ισοφαρίσει σε 62-62. Σε εκείνο το σημείο βγήκαν μπροστά οι δύο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, με τους Ντόρσεϊ και Σάσα να συνδέονται από μακριά με το «κιτρινόμαυρο» καλάθι για το 64-68 του δεκαλέπτου.

Με τον Εβάν Φουρνιέ να μπαίνει «καυτός» στο παρκέ και να πετυχαίνει οκτώ πόντους στο πρώτο τρίλεπτο της τέταρτης περιόδου, ο Ολυμπιακός έφτασε το +10 για το 78-68, ισοφαρίζοντας τη μέγιστη τιμή της διαφοράς. Η ΑΕΚ δεν τα παράτησε και προσπάθησε να επιστρέψει εκ νέου στο ματς, μειώνοντας στους 5 (73-78) στο 35ο λεπτό, προτού ο Παπανικολάου με πέντε προσωπικούς πόντους, γράψει το 83-74 ένα λεπτό αργότερα. Οι Γκρέι και Μπάρτλεϊ με δύο μεγάλα σουτ «ροκάνισαν» τη διαφορά στους 5, την στιγμή όπου οι Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ βρήκαν εύκολα καλάθια έπειτα από δικά τους επιθετικά ριμπάουντ για το 89-80 στο 38ο λεπτό. Μια διαφορά που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη για την Ένωση στον εναπομείναντα χρόνο, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 94-84.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-46, 64-68, 84-94.

