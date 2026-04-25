Μικρή ένταση με φίλους του ΠΑΟΚ και δυνάμεις της Αστυνομίας έξω από το Πανθεσσαλικό

Ένταση επικράτησε στιγμιαία έξω από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, ανάμεσα σε φίλους του ΠΑΟΚ και δυνάμεις της Αστυνομίας, με τον κόσμο να προσπαθεί να περάσει στις εξέδρες

Μεγάλος όγκος φίλων του ΠΑΟΚ είχε συγκεντρωθεί έξω από το σημείο όπου έπρεπε να περάσουν από τον έλεγχο της Αστυνομίας προκειμένου να καταφέρουν να βρεθούν στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ.

Στιγμιαία επικράτησε ένταση ανάμεσα σε φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης και των Αρχών, ωστόσο, η κατάσταση δεν ξέφυγε και εκτονώθηκε άμεσα.

Η Αστυνομία διατήρησε τον έλεγχο και έγιναν άμεσα οι ενέργειες για την αποσυμφόρηση και τη συνέχιση της εισόδου του κόσμου στις εξέδρες.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ ΟΦΗ Τελικός Κυπέλλου
