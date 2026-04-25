Η ώρα του μεγάλου τελικού είναι εδώ. Η γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου έφτασε με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, με τη μονομαχία να λαμβάνει χώρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Μιχαηλίδης στο 15ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ, μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Την ασίστ έβγαλε ο Κεντζιόρα, ο οποίος πήρε την πρώτη κεφαλιά.

Ο ΟΦΗ απάντησε γρήγορα και συγκεκριμένα στο 28ο λεπτό, ισοφαρίζοντας με τον Ταξιάρχη Φούντα που με δεύτερη προσπάθεια πλάσαρε μέσα από την περιοχή τον Τσιφτσή.

Στο Β' ημίχρονο ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά, και στο 51' ανέτρεψε το σκορ (1-2) με μια αντεπίθεση την οποία ολοκλήρωσε σε τετ-α-τετ ο Τιάγκο Νους.

Το κλίμα ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων είναι πολύ καλό, καθώς κυκλοφορούσαν μαζί στους δρόμους του Βόλου λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

Από τη μία ο ΠΑΟΚ θέλει να γιορτάσει τα 100 χρόνια του συλλόγου μαζί με μία κούπα. Από την άλλη πλευρά βέβαια ο ΟΦΗ γνώρισε την πίκρα από την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στον περσινό τελικό και θέλει να ανταμείψει τους οπαδούς του που ταξίδεψαν από την Κρήτη.

Ενδεκάδες

ΠΑΟΚ: Ο Τσιφτσής ξεκινάει κάτω από τα «ασπρόμαυρα» δοκάρια, με την άμυνα του ΠΑΟΚ να απαρτίζεται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στα χαφ ο Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τους Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα αναλάβει ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά θα αγωνιστεί ο Τάισον, δεξιά ο Ζίφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο νεαρός Μύθου.

ΟΦΗ: Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε το 3-4-3 για τον ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απέναντι στον ΠΑΟΚ.Ο Χριστογεώργος είναι στα γκολπόστ και στην τριάδα της άμυνας οι Κρίζμανιτς, Πούγγουρας και Κωστούλας. Οι φουλ μπακ αριστερά και δεξιά θα είναι οι Αθανασίου και Σενγκέλια, με τους Ανδρούτσο και Καραχάλιο στα χαφ. Στα εξτρέμ οι Φούντας και Νους και προωθημένος ο Σαλσίδο.

Πηγή: skai.gr

