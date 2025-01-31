Την ολοκλήρωση της πέμπτης του μεταγραφικής προσθήκης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (31/01) ο Άρης.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση των «κίτρινων» επισημοποίησε την απόκτηση του Ντάριο Σπίκιτς με τη μορφή δανεισμού από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τον 26χρονο Κροάτη εξτρέμ να εντάσσεται στους Θεσσαλονικείς μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Μάλιστα, ο Άρης διατηρεί και οψιόν αγοράς του διεθνούς μεσοεπιθετικού για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Dario Spikic με τη μορφή δανεισμού από την Dinamo Zagreb μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι).

