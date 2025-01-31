Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί τη φετινή σεζόν ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο 23χρονος Έλληνας διεθνής, που μετακόμισε στο Βέλγιο το περασμένο καλοκαίρι έναντι του ποσού των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, μετράει ήδη 34 συμμετοχές με 12 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, όντας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της ομάδας του.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, τρεις ομάδες της Premier League εξετάζουν την περίπτωση του νεαρού μεσοεπιθετικού, ψάχνοντας ενίσχυση στην γραμμή κρούσης τους.

Ο λόγος για τις Κρίσταλ Πάλας, Γουλβς και Έβερτον, με την τελευταία μάλιστα να δείχνει διατεθειμένη να κινηθεί άμεσα και δυναμικά για την απόκτησή του, μετά και τα χρήματα που γέμισαν τα ταμεία του συλλόγου από την πώληση του Αμαντού Ονανά.

