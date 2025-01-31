Ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού αποτελεί και με… τη βούλα πλέον ο Απόστολος Αποστολόπουλος.

Το απόγευμα της Παρασκευής (31/01), η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου αριστερού μπακ από τον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Αποστολόπουλος είχε φέτος 8 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο μετά και την προσθήκη του Μπρούνο Ονιεμαέτσι κρίθηκε προτιμότερο να αποχωρήσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός:

«Στον Παναιτωλικό ανήκει από σήμερα ο Απόστολος Αποστολόπουλος, που υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Γεννήθηκε στις Σέρρες (11.12.2002) και από τον Πανσερραϊκό μεταγράφηκε στην Κ19 του Ολυμπιακού. Έχει καταγράψει 73 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό Β’ και 12 με την πρώτη ομάδα, από 1 σε Europa League και Conference League, 7 στη Super League, 3 στο κύπελλο Ελλάδας. Είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων και αγωνίζεται ως αριστερός μπακ.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 65».

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην οικογένεια του Παναιτωλικού. Υπόσχομαι πολύ δουλειά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ανυπομονώ να τη γνωρίσω στο γήπεδο».

