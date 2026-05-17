Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της!

Σήμερα, είναι προγραμματισμένη και η φιέστα μετά το ματς με τον Ολυμπιακό και πλήθος κόσμου βρίσκεται αρκετές ώρες πριν τη σέντρα, έξω από την Allwyn Arena.

Συνθήματα, τραγούδια, χαμόγελα και πανηγυρικό κλίμα από μικρούς και μεγάλους φίλους της Ένωσης, οι οποίοι το... ζουν για την επιστροφή στον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Δεδομένο θεωρείται πως πέραν του κόσμου που θα κατακλύσει τις εξέδρες του γηπέδου, χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ θα βρίσκεται και στα πέριξ του, παίρνοντας... μυρωδιά και κλίμα από τη φιέστα η οποία αναμένεται εντυπωσιακή.

Ήδη πάντως, εκτός της Allwyn Arena υπάρχουν χιλιάδες φίλαθλοι, δημιουργώντας μια κιτρινόμαυρη λαοθάλασσα στη γειτονιά της Νέας Φιλαδέλφειας.

