Τον επίλογο που έψαχνε σε μία… παραμυθένια σεζόν έγραψε ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί επικράτησαν 3-1 του Βόλου στο κεκλεισμένων των θυρών Παγκρήτιο και επέστρεψαν στις νίκες. Έτσι αποχαιρέτησαν με τον τρόπου που ήθελαν μία ονειρεμένη αγωνιστική περίοδο, η οποία θα μείνει στην ιστορία για την κατάκτηση του Κυπέλλου Betsson.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 3-4-3 ο Χρήστος Κόντης. Ο Κατσίκας στο τέρμα, Κωστούλας, Πούγγουρας και Κρίζμανιτς στα στόπερ, Ανδρούτσος και Νέιρα στα χαφ, με τους Σενγκέλια και Αθανασίου στις δύο πλευρές, Φούντας και Αποστολάκης στα «φτερά», με τον Σαλσέδο στην κορυφή.

Με 4-2-3-1 αυτήν τη φορά ο Βόλος, ο οποίος βρέθηκε στην Κρήτη με αποστολή 17 παικτών. Στο τέρμα ο Παπαθανασίου, οι Μύγας, Γρόσδης στα στόπερ, Αμπάντα και Λυκουρίνος, με τους Κόμπα και Μαρτίνες στα χαφ, ενώ Γκονζάλες, Χουάνπι και Λάμπρου ήταν η τριάδα πίσω από τον Ουρτάδο.

Το ματς

Με ιδανικό τρόπο για τον ΟΦΗ, αλλά και έναν ουδέτερο θεατή ξεκίνησε το παιχνίδι. Αφού μόλις στα 52’’ έγινε το 1-0. Οι γηπεδούχοι έκαναν κομπίνα σε κόρνερ, με τον Σενγκέλια να εκτελεί από τα δεξιά και να βρίσκει τον Φούντα στα όρια της περιοχής και έπειτα από το κοντρόλ να εκτελεί δυνατά στα δίχτυα.

Ο Βόλος έψαξε την απάντηση στο 4’, αλλά δεν τα κατάφερε, με τον Λάμπρου να κάνει δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή και τον Κατσίκα να διώχνει σε κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια και επιβραβεύτηκαν. Στο 15’, ο Κόμπα μπούκαρε από τα δεξιά και γύρισε για τον Ουρτάδο που εκτέλεσε τον αντίπαλο γκολκίπερ εξ επαφής.



Ακολούθως οι Κυπελλούχοι είχαν δύο άστοχες προσπάθειες από Κωστούλα και Φούντα, προτού ο Βόλος στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 24’ για δεύτερη φορά, χωρίς όμως να γίνει το 1-2. Ο Χουάνπι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και ο Λάμπρου με ωραία κεφαλιά νίκησε τον Κατσίκα, αλλά μέσω VAR διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί φάουλ σε άλλη μονομαχία.



Αντιθέτως, οι Κρητικοί ήταν αυτοί που έκαναν το 2-1 στο 34’. Ο Σενγκέλια γέμισε από τα δεξιά, ο Φούντας έκανε άστοχη κεφαλιά, αλλά ο Αμπάντα είχε τραβήξει τον Νέιρα από τη φανέλα. Ο Αργεντινός ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και νίκησε τον Παπαθανασίου, που έπεσε στην αντίθετη γωνία.



Ο Λάμπρου είχε φάουλ στο τείχος από πολύ καλή θέση στο 44’, ενώ στις καθυστερήσεις είχε καλές φάσεις η αναμέτρηση. Το σουτ του Λάμπρου λίγο έξω στο 45’+1’, το σουτ του Αποστολάκη στα σώματα από προσπάθεια του Σαλσέδο στο 45’+3’, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα απείλησαν οι φιλοξενούμενοι. Όταν και έβγαλαν φαρμακερή αντεπίθεση με Χουάνπι και Λάμπρου, αλλά ο τελευταίος άργησε να αποφασίσει (για σουτ ή πάσα) και κόπηκε από τον Πούγγουρα.



Ο Βόλος ήταν εκείνος που προσπάθησε να απειλήσει στο β’ μέρος. Ο Γκονζάλες έκανε στο 47’ σουτ στην αγκαλιά του Κατσίκα. Από πλευράς ΟΦΗ η πρώτη καλή στιγμή έγινε στο 55’, με το συρτό σουτ του Αποστολάκη να στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Αμέσως μετά ο Φούντας έσπρωξε την μπάλα στην αντίπαλη εστία μετά από κοντά μετά από σουτ του Σαλσέδο, αλλά ήταν εκτεθειμένος.

Ακολούθως οι δύο ομάδες είχαν άστοχες προσπάθειες με Σενγκέλια και Πούγγουρα οι μεν, ενώ με Χουάνπι και Γκονζάλες οι δε. Ο τελευταίος λίγο ήθελε να ισοφαρίσει με την κεφαλιά του στο 66’.

Στο 71’ ο ΟΦΗ έκανε το 3-1. Ο Σενγκέλια έπιασε σουτάρα με το αριστερό κάποια μέτρα έξω από την περιοχή, νικώντας τον Παπαθανασίου.

MVP: Ο Σενγκέλια. Ξανά εξαιρετικός ο Γεωργιανός άσος, ο οποίος έφτιαξε στα 52’’ το 1-0 με έξυπνη εκτέλεση κόρνερ για τον Φούντα, ενώ έγραψε με πανέμορφο σουτ στο 71’ τον επίλογο της αναμέτρησης, κάνοντας το 3-1.

Σφυρίχτρα: Δύο φάσεις αξίζουν στην πραγματικότητα να αναφερθούν. Εκείνη που ακυρώνεται το 1-2 του Βόλου και το πέναλτι που κάνει λίγο μετά το 2-1 ο ΟΦΗ. Η πρώτη δεν είναι ξεκάθαρη από τα replays που έπαιξαν. Δόθηκε –μέσω onfield review- φάουλ πριν την κεφαλιά του Λάμπρου. Φάνηκε να υπάρχει στιγμιαίο κράτημα από παίκτη του Βόλου. Το πέναλτι είναι καθαρό, με τον Αμπάντα να τραβάει τον Νέιρα μέσα στην περιοχή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.