Πήρε το ντέρμπι κορυφής των playoffs 5-8 και κατέλαβε την 5η θέση της φετινής Stoiximan Super League ο Άρης!

Το απόγευμα της Κυριακής (17/05) η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις της στα playoffs και έκλεισε με θετικό πρόσημο μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα, καθώς επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-0 του Λεβαδειακού στο «Κλ. Βικελίδης» για την 6η και τελευταία αγωνιστική του μίνι-πρωταθλήματος.

Όλα τα τέρματα της αναμέτρησης σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου οι αλλαγές των «κίτρινων» έκαναν τη διαφορά, με τον Καντεβέρε να σκοράρει στο 65ο και 80ό λεπτό και τον Πέρεθ να πετυχαίνει το πρώτο φετινό του τέρμα στο 72'! Οι φιλοξενούμενοι, που πραγματοποίησαν την καλύτερη σεζόν της ιστορίας τους με την 6η θέση, ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Κωστή με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 90'.

Ο Άρης, που ολοκλήρωσε αήττητος τα playoffs με πέντε διαδοχικές νίκες και μία ισοπαλία, έπιασε στους 31 βαθμούς τους Βοιωτούς και πήρε την 5η θέση, καθώς με το αποψινό τρίποντο υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Στο... μυαλό του κόουτς:



Ο Μιχάλης Γρηγορίου παρέταξε τον Άρη με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Αθανασιάδης, με τους Φαντιγκά, Γένσεν, Ροζ και Φρίντεκ να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Ράτσιτς και Χόνγκλα, με τους Γιαννιώτα και Ντουντου να αγωνίζονται στις δύο πτέρυγες και τον Γκαρέ σε ρόλο δεκαριού, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Κουαμέ.

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παπαδόπουλος επέλεξε το ίδιο ακριβώς σύστημα και για τον Λεβαδειακό. Στο τέρμα βρέθηκε ο Άνακερ, με τους Τσάπρα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδη και Βήχο στην τετράδα της άμυνας. Οι Νίκας και Τσόκαϊ πήραν φανέλα βασικού στις θέσεις του άξονα, ενώ η μεσοεπιθετική γραμμή αποτελούταν από τους Παλάσιος, Κωστή και Μπάλτσι. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Πεντρόσο.

Το ματς:

Αρκετά καλός και γρήγορος ήταν ο ρυθμός του αγώνα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Λεβαδειακό να ήταν εκείνος που είχε την κατοχή περισσότερο στα πόδια του, κυκλοφορώντας με σχετική άνεση την μπάλα. Από ένα όμορφο build up ήρθε και η πρώτη φάση του αγώνα, με τον Νίκα να απειλεί με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και την μπάλα να βρίσκει σε σώματα αμυντικών στο 5ο λεπτό. Ένα λεπτό αργότερα, ο Άρης έφυγε ταχύτατα στον αιφνιδιασμό με τον Γιαννιώτα να πασάρει στον Κουαμέ, ο οποίος νικήθηκε από τον Ανάκερ από πλάγια θέση. Στο 9' ένα μακρινό άστοχο σουτ από τον Μπάλτσι δεν ανησύχησε τον Αθανασιάδη, με τους Θεσσαλονικείς να απαντούν εκ νέου στις ευκαιρίες στο 17ο λεπτό με το μακρινό και δυνατό σουτ του Ράτσιτς έπειτα από κλέψιμο, το οποίο και βρήκε σε αμυντικό και κατέληξε σε κόρνερ.

Όσο περνούσε η ώρα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου κέρδιζε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έβαζε δύσκολα στους φιλοξενούμενους, καθώς, ουκ ο λίγες φορές οι παίκτες του Άρη έκλεψαν την μπάλα στο μισό του Λεβαδειακού. Οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του ματς και απείλησαν σε αρκετές περιπτώσεις την εστία των Βοιωτών με κύριους εκφραστές τους Γκαρέ, Ντούντου και Κουαμέ. Μάλιστα, στο 32ο λεπτό οι «κίτρινοι» έφτασαν μια... ανάσα από το 1-0, όταν μετά από σέντρα του Γκαρέ από τα δεξιά, ο Κουαμέ με κεφαλιά είδε τον Άνακερ με υπερένταση και με τη βοήθεια του δοκαριού να παραχωρεί το κόρνερ!

Μια φάση που φάνηκε να «αφυπνίζει» τον Λεβαδειακό, ο οποίος και είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο μέχρι εκείνο το σημείο. Στο 36' ο Κωστή εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος στην πάσα του Χόνγκλα προς τον Ροζ, με αποτέλεσμα ο Κύπριος επιθετικός να κλέψει την μπάλα και να βρεθεί φάτσα-φόρα με τον Αθανασιάδη, πλασάροντας άουτ και σπαταλώντας μια μοναδική στιγμή! Αυτή ήταν και η τελευταία στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, μιας και τα τελευταία λεπτά του 45λεπτου κύλησαν με αρκετή ένταση και πολλά μαρκαρίσματα από τις δύο ομάδες, οι οποίες και πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Εξαιρετικός ήταν ο ρυθμός του αγώνα στο δεύτερο 45λεπτο, με τον Άρη να βγάζει τρομερή ενέργεια και διάθεση να επιτεθεί και να βρει ένα γρήγορο γκολ στην επανάληψη. Οι γηπεδούχοι απείλησαν στα πρώτα δευτερόλεπτα με το σουτ του Ντούντου από καλή θέση να κοντράρει στα σώματα, με τον Ροζ στο 50ό λεπτό να πιάνει ένα δυνατό σουτ στην κίνηση από μακριά, αναγκάζοντας τον Άνακερ σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση, καθώς η μπάλα αναπήδησε μπροστά του! Στην εξέλιξη της φάσης - με κόρνερ - ο Ράτσιτς έπιασε μια αδύναμη κεφαλιά από την «καρδιά» της περιοχής.

Με την ψυχολογία στα ύψη ο Άρης συνέχισε να παίζει σε υψηλό τέμπο και με τις αλλαγές που έκανε κατάφερε να πάρει ακόμα περισσότερα πράγματα. Στο 72ο λεπτό και συγκεκριμένα επτά λεπτά μετά το 1-0, οι Θεσσαλονικείς διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν ο Καντεβέρε μέσα από την περιοχή, πάσαρε αριστερά στον Πέρεθ και εκείνος με διαγώνιο σουτ έγραψε το 2-0 με το πρώτο τέρμα του στη σεζόν! Παρά τις συνεχόμενες αλλαγές λόγω αλλαγών και τραυματισμών, οι «κίτρινοι» βρήκαν και τρίτο τέρμα στο 80ό λεπτό, με τους ρόλους να αλλάζουν και τον Πέρεθ να «σερβίρει» στον Καντεβέρε, ο οποίος από την «καρδιά» της αντίπαλης άμυνας πλάσαρε στην κίνηση και έκανε το 3-0!

Κάπου εκεί τα πάντα κρίθηκαν ως προς την έκβαση του αγώνα και της ομάδας που θα κατακτούσε την 5η θέση του πρωταθλήματος, με τον Άρη να προστατεύει το υπέρ του αποτέλεσμα και να παίρνει το ντέρμπι κορυφής των Playoffs 5-8. Στο 90', ο Λεβαδειακός έμεινε με δέκα παίκτες καθώς ο Κωστή αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.

Η σφυρίχτρα: Αρκετά καλή κρίνεται η διαιτησία του Βεργέτη, ο οποίος δεν είχε πολλές δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί.

MVP: Αναμφίβολα κορυφαίος ήταν ο Καντεβέρε που ήρθε από τον πάγκο στο 58ο λεπτό και πέτυχε δύο τέρματα, ενώ, «σέρβιρε» εκείνο στον Πέρεθ.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης (75' Καράι), Φαντιγκά, Ροζ (58' Τεχέρο), Χόνγκλα, Φρίντεκ, Γένσεν, Ράτσιτς, Γιαννιώτας (79' Μορόν), Γκαρέ, Ντούντου (58' Πέρεθ), Κουαμέ (58' Καντεβέρε).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσόκαϊ (75' Βέρμπιτς), Νίκας (58' Λαμαράνα), Παλάσιος (75' Οζέγκοβιτς), Μπάλτσι (58' Γκούμας), Κωστή, Πεντρόσο (85' Παπαδόπουλος).



Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος: Μόσχου

VAR: Πουλικίδης

AVAR: Αντωνίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.