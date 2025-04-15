Λογαριασμός
Αποχαιρέτησε πρόωρα το Open de Rouen η Σάκκαρη

Τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του Open de Rouen γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη, χάνοντας με 2-1 σετ από την Ισπανίδα, Τζέσικα Μπούθας Μανέιρο (Νο. 73)

Σάκκαρη

Τις... χαμηλές της πτήσεις μέσα στο 2025 συνέχισε η Μαρία Σάκκαρη στο Open de Rouen.

Η 29χρονη τενίστρια, που έχει υποχωρήσει στο Νο.82 της παγκόσμιας κατάταξης, γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό από το WTA 250 τουρνουά της γαλλικής πόλης, χάνοντας με 2-1 σετ (0-6, 6-3, 3-6) από την Ισπανίδα, Τζέσικα Μπούθας Μανέιρο (Νο. 73) μετά από 1 ώρα και 46 λεπτά αγώνα.

Η Ελληνίδα αθλήτρια μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι, μην μπορώντας να πάρει ένα γκέιμ στο πρώτο σετ, το οποίο και έχασε με 6-0. Στη συνέχεια, ανέβασε στροφές και ισοφάρισε σε 1-1 (6-3), προτού ηττηθεί στις λεπτομέρειες στο τρίτο και τελευταίο σετ, εκεί όπου και τα εννέα γκέιμ κρίθηκαν στο όριο.

Για την ιστορία, αυτή ήταν η τρίτη ήττα για τη Σάκκαρη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της και έβδομη στα δέκα πιο πρόσφατα.

Πηγή: sport-fm.gr

