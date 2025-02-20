Λογαριασμός
Αντέχει και σκοράρει ακόμα και στους -17 βαθμούς Κελσίου ο Μέσι

Ακόμα και στους -17 βαθμούς Κελσίου, ο Μέσι παρέμεινε... ζεστός, στόπαρε την μπάλα με το στήθος, άνοιξε από δεξιά και βρήκε δίχτυα για να γράψει την ιστορία της αναμέτρησης

Η συμμετοχή του Λίο Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι στην αναμέτρηση με την Κάνσας Σίτι έγινε ένα μικρό... σήριαλ, έπειτα από τα σενάρια που ήθελαν τον Αργεντινό σταρ να «γκρινιάζει» για τις πολικές θερμοκρασίες.

Ο θριαμβευτής του Μουντιάλ του 2022, τελικά, όχι απλά αγωνίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, αλλά βοήθησε και την ομάδα του να πάρει τη νίκη με το τελικό 1-0 στην πρώτη κόντρα με την ομάδα του Κάνσας για το Concacaf Champions Cup.

Ακόμα και στους -17 βαθμούς Κελσίου, ο Μέσι παρέμεινε... ζεστός, στόπαρε την μπάλα με το στήθος, άνοιξε από δεξιά και παρά το γεγονός πως η τελική έγινε με το «κακό» του πόδι, βρήκε δίχτυα για να γράψει την ιστορία της αναμέτρησης.

