Οι μάχες στα playoffs του Champions League ολοκληρώθηκαν, με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Αϊντχόφεν και Ντόρτμουντ να προστίθενται στις Μπάγερν, Μπριζ, Μπενφίκα και Φέγενορντ, που πήραν το «εισιτήριο» για τους «16» την Τρίτη (18/02).

Ο Εμπαπέ έστησε πάρτι στη Μαδρίτη και η «βασίλισσα» τελείωσε τη… δουλειά απέναντι στη Σίτι του Πεπ, πετώντας την εκτός συνέχειας, η Αϊντχόφεν ολοκλήρωσε το ιταλικό δράμα, αποκλείοντας τη Γιουβέντους στην παράταση, ενώ οι επαναληπτικοί για Παρί και Ντόρτμουντ ήταν διαδικαστική διαδικασία μετά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων.

Οι «8», λοιπόν, που πέρασαν από την ενδιάμεση φάση, θα βρουν τώρα στον επόμενο γύρο Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Λιλ και Ατλέτικο Μαδρίτης, που είχαν πάρει απευθείας το «εισιτήριο» για τους «16» μέσω της κατάκτησης μίας εκ των πρώτων οκτώ θέσεων της League Phase.

Και μπροστά μας πια έχουμε την κλήρωση της Παρασκευής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και σε Europa και Conference φυσικά, τελευταία, θυμίζουμε, για φέτος, αφού θα προκύψουν τα ζευγάρια των «16» και όλο το σταυροδρόμι μέχρι τον τελικό του Μονάχου!

Από την προηγούμενη κλήρωση είχαν γίνει γνωστά τα ζευγαρώματα, τα οποία είναι τα εξής: Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα θα παίξουν με Παρί ή Μπενφίκα, Άρσεναλ ή Ίντερ με Αϊντχόφεν ή Φέγενορντ, Ατλέτικο Μαδρίτης ή Λεβερκούζεν με Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν (επομένως εδώ μπορεί να προκύψουν δύο «εμφύλιοι») και Λιλ ή Άστον Βίλα με Μπριζ ή Ντόρτμουντ! Υπάρχει, βέβαια και ελληνικό ενδιαφέρον, για να δούμε τους αντιπάλους Παυλίδη και Τζόλη στην επόμενη φάση!

Το πανόραμα των playoffs του Champions League

Πρώτοι αγώνες:

Μπρεστ-Παρί 0-3

Σπόρτινγκ-Ντόρτμουντ 0-3

Γιουβέντους-Αϊντχόφεν 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ 2-3

Μπριζ-Αταλάντα 2-1

Σέλτικ-Μπάγερν 1-2

Μονακό-Μπενφίκα 0-1

Φέγενορντ-Μίλαν 1-0

Οι αγώνες ρεβάνς:

Μίλαν-Φέγενορντ 1-1

Μπενφίκα-Μονακό 3-3

Αταλάντα-Μπριζ 1-3

Μπάγερν-Σέλτικ 1-1

Ντόρτμουντ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπρεστ 7-0

Αϊντχόφεν-Γιουβέντους 3-1 (μετά από παράταση)

Οι διασταυρώσεις στη φάση των «16»:

Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα VS Παρί ή Μπενφίκα

Άρσεναλ ή Ίντερ VS Αϊντχόφεν ή Φέγενορντ

Ατλέτικο Μαδρίτης ή Λεβερκούζεν VS Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν

Λιλ ή Άστον Βίλα VS Μπριζ ή Ντόρτμουντ

Το καλεντάρι του Champions League:

Κλήρωση για τους «16»: 21 Φεβρουαρίου

Αγώνες της φάσης των «16»: 4/5 & 11/12 Μαρτίου

Προημιτελικοί: 8/9 & 15/16 Απριλίου

Ημιτελικοί: 29/30 Απριλίου & 6/7 Μαΐου

Τελικός: 31 Μαΐου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.