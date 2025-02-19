Κύπελλο Βόλεϊ: Πρόκριση με ταλαιπωρία για Παναθηναϊκό, πήρε το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Συμπληρώθηκε, χωρίς εκπλήξεις το «παζλ» των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας βόλεϊ ανδρών! Σχεδόν 24 ώρες μετά τις άνετες προκρίσεις Ολυμπιακού και Φοίνικα Σύρου το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήραν ακόμη έξι ομάδες.



Δυσκολότερο έργο, είχε ο Παναθηναϊκός στη Νέα Σμύρνη. Οι «πράσινοι» τα βρήκαν «σκούρα» απέναντι στον μαχητικό Πανιώνιο για τρία σετ, ωστόσο έκαναν τη δουλειά και με την επικράτησή τους 3-1 σετ εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «8».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Κύριο χαρακτηριστικό του ματς τα πολλά λάθη, αφού και οι δυο ομάδες υπέπεσαν συνολικά σε 81 λάθη! Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ξεκούρασε τον Πάτρικ Γκάσμαν και τον Μάαρτε Βαν Γκάρντερεν, ενώ ο Ράσμους Νίλσεν έπαιξε λίγο ως αλλαγή.Μυλωνάκης, Παπαδόπουλος Αρ., Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.1ο σετ: 6-8, 16-14, 21-19, 24-262ο σετ: 8-6, 16-12, 21-17, 25-203ο σετ: 8-7, 14-16, 21-20, 29-314ο σετ: 3-8, 10-16, 13-21, 16-25*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 48 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 38 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 7 άσσους, 44 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 43 λάθη αντιπάλων.Τα σετ: 1-3 (24-26, 25-20, 29-31, 16-25) σε 117'Δρογκάρης 3 (2/5 επ., 1 άσσος), Παλέντζας 9 (7/26 επ., 2 μπλοκ), Αντράντε 19 (18/31 επ., 1 άσσος, 35% υπ. - 17% άριστες), Χέπμπουρν 4 (4/6 επ.), Μπαρμπούνης 15 (13/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 61% υπ. - 30% άριστες), Μπάσης 6 (4/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 42% υπ. - 21% άριστες), Λέλος, Κωνσταντινίδης, Χατζηνικολάου, Βλαβιανός, Δανιήλ.Έλγκερτ 3 (1/1 επ., 2 άσσοι), Πετρέας 9 (7/13 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (7/13 επ., 3 μπλοκ), Φράγκος 2 (0/8 επ., 2 άσσοι, 71% υπ. - 29% άριστες), Κβάλεν 12 (11/25 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 8 (7/23 επ., 1 άσσος, 62% υπ. - 43% άριστες) / Χανδρινός (λ, 52% υπ. - 30% άριστες), Κοντοστάθης (λ), Κασαμπαλής, Νίλσεν 15 (11/21 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ).Νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Γιόσκο Μιλεκόνσκι σε ένα ντέρμπι από τα... παλιά, κατάφερε να επικρατήσει 3-1 σετ του Ηρακλή και να προκριθεί στα προημιτελικά. Κορυφαίος για τον «δικέφαλο» ήταν ο Λιάφτοφ που είχε 21 πόντους, ενώ για τον Ηρακλή ο Τζιουμάκας πέτυχε 21 πόντους.Διαιτητές: Μυλωνάκης, Παπαδόπουλος Αρ., Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.Διακύμανση:1ο σετ: 8-6, 11-16, 13-21, 16-252ο σετ: 4-8, 8-16, 10-21, 12-253ο σετ: 7-8, 15-16, 20-21, 27-254ο σετ: 6-8, 14-16, 14-21, 17-25* Οι πόντοι του Ηρακλή προήλθαν από 6 άσσους, 43 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 12 άσσους, 50 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλωνΤα σετ: 1-3 (16-25, 12-25, 27-25, 17-25) σε 89?.ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιάννης Μέλκας): Ροντρίγκες 15 (11/18 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 52% υπ.-26% άριστες), Αλεξάκης Α. 5 (2/3 επ., 3 μπλοκ), Γκολίτσης, Τζιουμάκας Γ. 24 (19/40 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σαρικεΐσογλου 8 (7/20 επ., 1 μπλοκ, 55% υπ-45% άριστες)Αλεξάκης Ν. 7 (4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Πηλίτσης (λ, 40% υπ.-30% άριστες), Πετρίδης (), Καραπέτσας, Ρούσος, Σιώης, Τζιουμάκας Σ.ΠΑΟΚ (Γιόσκο Μιλένκοσκι): Κάτιτς 13 (7/18 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ, 70% υπ.-52% άριστες), Λομπιζένκο 11 (6/11 επ., 5 μπλοκ), Μούχλιας Δ. 16 (13/24 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Κόλεφ 9 (7/10, 2 μπλοκ), Λάφτοφ 21 (13/22 επ., 8 άσσοι, 71% υπ.-14% άριστες) / Κοκκινάκης (λ, 62% υπ.-38% άριστες), Στεφανίδης, Μπόνιας, Σαλταφερίδης, Μούχλιας Σ. 1 (1/1 επ.).Ιστορική ήταν η πρόκριση για τον Φλοίσβο! Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, ύψωσε «τείχος» απέναντι στον Πήγασο Πολίχνης και λίγες ημέρες μετά την σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα, επικράτησε 3-1 σετ και για πρώτη φορά στην ιστορία του θα βρεθεί στα προημιτελικά.Διαιτητές: Κουτσούλας, Γεωργιάδης Στ., Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Καλούδας, Τσεκούρας, Γραμματεία: Ψαρρά.Διακύμανση:1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-18, 25-202ο σετ: 8-7, 16-13, 21-15, 25-203ο σετ: 5-8, 16-15, 19-21, 21-254ο σετ: 8-5, 16-14, 21-15, 25-18*Οι πόντοι τoυ Φλοίσβου προήλθαν από 7 άσσους, 42 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων και του Πήγασου προήλθαν από 7 άσσους, 48 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.Τα σετ: 3-1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-18) σε 90?ΑΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Αρσενιάδης): Χαραλαμπίδης 9 (3/7 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Μελλές 8 (3/6 επ., 5 μπλοκ), Μιγιαΐλοβιτς 13 (11/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 33% υπ.-17% άριστες), Τόρες 12 (9/22 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 41% υπ.-11% άριστες), Βιλιμάνοβιτς 5 (2/2 επ., 3 άσσοι), Έγκλεσκαλνς 15 (14/32 επ., 1 μπλοκ) / Καρασαββίδης (λ, 36% υπ.-21% άριστες), Σωνάκης (λ), Χριστόπουλος, Παπαλεξίου.ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Ντέγιαν Βουλίτσεβιτς): Μέιερ 11 (9/20 επ., 2 άσσοι, 47% υπ.-19% άριστες), Γιορντάνοφ 21 (17/34 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βλαχόπουλος 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μαυροβουνιώτης 13 (10/26 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 64% θπ.-29% άριστες), Κεσεσίδης 6 (5/8 επ., 1 μπλοκ), Ρούσεφ 9 (6/16 επ., 3 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ, 36% υπ.-14% άριστες), Στεφανίδης.Στην οκτάδα θα είναι και ο ΟΦΗ! Το σύνολο του Γιάννη Καλμαζίδη επικράτησε με 3-0 του Άθλου Ορεστιάδας στο ντεμπούτο του Εβγένι Σκλιαρένκο.Διαιτητές: Ιωαννίδης, Μούζουλας, Παρατηρητής: Σαρδάνης, Επόπτες: Κυρούδης, Γκοντόλια, Γραμματεία: Σκαρλατούδη.Διακύμανση:1ο σετ: 6-8, 11-16, 17-21, 23-252ο σετ: 8-7, 15-16, 15-21, 15-253ο σετ: 8-6, 14-16, 16-21, 22-25*Οι πόντοι του Άθλου προήλθαν από 5 άσσους, 39 επιθέσεις, 0 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 8 άσσους, 40 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.Τα σετ: 0-3 (23-25, 15-25, 22-25) σε 73?ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Παναγιώτης Τσιακμάκης): Τσουκούρ 1 (1/1 επ.), Γκλάντστοουν 2 (1/4 επ., 1 άσσος), Γκάρετ 9 (9/11 επ., 38% υπ.-12% άριστες), Μανδηλάρης 8 (8/13 επ.), Παπαγεωργίου 6 (4/7 επ., 2 άσσοι), Γκεοργκίεφ 10 (9/17 επ., 1 άσσος, 76% υπ.-29% άριστες) / Σπανός (λ, 57% υπ.-36% άριστες), Τσοαλακίδης 1 (1/5 επ.), Γκαμπράνας, 1 (1/3 επ.), Σταυρόπουλος 4 (4/12 επ., 100% υπ.-75% άριστες), Μποζίδης 2 (1/2 επ., 1 άσσος).ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Σκλιαρένκο 7 (5/14 επ., 2 άσσοι, 50% υπ.-25% άριστες), Μάκινεν 16 (14/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ.-19% άριστες), Ράμος 7 (2/3 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), αναγνώσου 7 (6/7 επ., 1 άσσος), Μιχαΐλοβιτς 13 (10/14 επ., 3 άσσοι), Λέσκοφ 2 (2/5 επ.) / Μιχελάκης (λ, 58% υπ.-33% άριστες), Σπιταδάκης, Μπαρντακτζιάν, Καφαντάρης, Γκώνας 1 (1/1 επ.).Με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Χάκα ο Μίλων έκανε... περίπατο στη Φλώρινα επικρατώντας 3-0 σετ του Ηφαίστου και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με στόχο να βρεθεί και φέτος στον τελικό της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης.Διαιτητές: Αβραμίδης, Σαρακινίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Γραμματεία: Καρακώστα.Τα σετ: 0-3 (21-25, 13-25, 17-25) σε 68?Α.Π.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Σπύρος Γκολίτσης): Νοντουζπούρ, Τερζόγλου, Χήρας, Άλμπο, Νικολακάκης, Χατζόπουλος / Αντωνιάδης (λ), Ταμοζνίκοφ, Εμμανουηλίδης, Στάιος, Καρακασίδης.Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χάκας, Λινάρδος, Ράσελ, Πολουγιάν, Σταθέλος, Γιαμαμότο / Γουατάρου (λ), Σουσούνης (λ), Κωτσάκης, Νανόπουλος, Σουσουρίδης.Α.Σ. Άρης – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 0-3 (19-25, 24-26, 12-25)Φοίνικας Πολίχνης – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 0-3 (11-25, 13-25, 21-25)Α.Ο. Φλοίσβος – Πήγασος Πολίχνης 3-1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-18)Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας – Ο.Φ.Η. 0-3 (23-25, 15-25, 22-25)Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0-3 (21-25, 13-25, 17-25)Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (24-26, 25-20, 29-31, 16-25)Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής Condito – Π.Α.Ο.Κ. F&U 1-3 (16-25, 12-25, 27-25, 17-25)Γ.Σ. Κερατέας – Α.Ο.Π. Κηφισιάς 0-3 (8-25, 16-25, 21-25)*Στην αυριανή κλήρωση (11:30) στα γραφεία της ΕΟΠΕ, στην κληρωτίδα θα μπουν, Φοίνικας Σύρου, Ολυμπιακός, Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου, ΟΦΗ, Μίλων, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Κηφισιά

