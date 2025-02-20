Ενθουσιασμένος που θα παίξει με τους νέους συμπαίκτες στους Μπακς, τον Κάιλ Κούζμα, τον Κέβιν Πόρτερ και τον Τζέρικο Σιμς, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενόψει της επανέναρξης του NBA μετά το τριήμερο του All Star Game.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέστρεψε στις προπονήσεις, αφού έχασε τα έξι τελευταία παιχνίδια του Μιλγουόκι πριν από τη διακοπή του All-Star, λόγω ενός προβλήματος στην αριστερή γάμπα και παραμένει αμφίβολος για την προσεχή αναμέτρηση με τους Κλίπερς, μαζί με τον Ντέμιαν Λίλαρντ που έχει ενοχλήσεις στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.

«Είμαι οκ. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα στο 100%, θα δούμε. Ωστόσο, ήμουν σε θέση να περάσω κάποιες ασκήσεις. Αισθάνομαι καλά. Θα δούμε. Θα δούμε αύριο, αν είμαι στο 100%», ανέφερε αρχικά ο «Greek Freak» και πρόσθεσε:

«Ένιωσα το ίδιο συναίσθημα που είχα και τον ίδιο πόνο που είχα πριν τραυματιστώ την ίδια περίοδο. Το ένιωσα μέρες πριν από αυτή την περίοδο, ίσως μία ή δύο εβδομάδες πριν από αυτή. Συνέχισα να παίζω όπως κάνω και πίστευα ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και έτσι έπαιξα. Δεν θέλω να έχω το ίδιο πρόβλημα με την περσινή σεζόν. Οπότε επέλεξα να ξεκουραστώ και να επιστρέψω υγιής, αφού δεν ήθελα να έχω το ίδιο θέμα».

Όσον αφορά τις προσθήκες, υπογράμμισε πως «η ομάδα μοιάζει υπέροχη. Παίζουμε πολύ, πολύ γρήγορα. Ο καθένας είναι ανταγωνιστικός. Σίγουρα θεωρώ ότι θα παίξουμε καλύτερα και θα μεγαλώσουμε. Είναι κάτι που με ενθουσιάζει».

