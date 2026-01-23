Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με την Ιταλία στο μικρό τελικό η Εθνική μας ομάδα

Η Ιταλία θα αποτελέσει την αντίπαλο της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Ανδρών στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου (25/01, 18:00), καθώς ηττήθηκε 17-13 από την οικοδέσποινα Σερβία στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Η «σκουάντρα ατζούρα» δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Σέρβων, οι οποίοι εξασφάλισαν σχετικά άνετα την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό.

Για την Ελλάδα, η Ιταλία είναι γνώριμη αντίπαλος φυσικά, αφού μόλις την περασμένη Δευτέρα η «γαλανόλευκη» την είχε κερδίσει στο κρίσιμο παιχνίδι της Β' φάσης, αποτέλεσμα που της χάρισε την πρωτιά στον όμιλο και το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Η νέα αυτή αναμέτρηση θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς πλέον το διακύβευμα είναι το χάλκινο μετάλλιο και μια θέση στο βάθρο της Ευρώπης, με την Εθνική μας να κυνηγά παράλληλα το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Την ίδια στιγμή, η Σερβία -μετά τη νίκη της επί των Ιταλών- θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό (25/01, 21:30), σε μια μάχη που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Η Εθνική μας, λοιπόν, έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία: Να κλείσει ιδανικά την πορεία της στο Ευρωπαϊκό, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο απέναντι σε μια ομάδα που γνωρίζει καλά και έχει ήδη νικήσει στη διοργάνωση. Το παιχνίδι αναμένεται αμφίρροπο, με την Ελλάδα να θέλει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της και την Ιταλία να ψάχνει την εκδίκηση και μια θέση στο βάθρο.

