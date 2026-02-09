Λογαριασμός
Ισραηλινά ΜΜΕ: «Η Χάποελ δίνει $10 εκατ. ως το 2028 στον Χέιζ-Ντέιβις, διορία 24 ωρών να απαντήσει»

Γη και ύδωρ προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Χέιζ Ντέιβις

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κάνει τα πάντα για να αποκτήσει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Όπως αναφέρουν ΜΜΕ του Ισραήλ, προσφέρει 10 εκατ. δολάρια για 2,5 χρόνια και διορία 24 ωρών για να απαντήσει στην πρότασή της.

Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει πρόταση στον 31χρονο φόργουορντ, αλλά όπως είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εισέπραξε αρνητική απάντηση, ενώ η Φενέρμπαχτσε επίσης τον έχει προσεγγίσει αλλά δεν προσφέρει τόσα χρήματα όσα οι «πράσινοι» και οι Ισραηλινοί.

Ένα «όπλο» για την Χάποελ στην προσπάθεια να τον πείσει είναι η παρουσία του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο, καθώς είχαν συνεργαστεί στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μετά την αποδέσμευση από τους Μπακς είναι από την Κυριακή ελεύθερος να επιστρέψει στην Ευρώπη. Οι μεταγραφές στην Ευρωλίγκα ολοκληρώνονται στις 25 Φεβρουαρίου.

Πηγή: sport-fm.gr

