Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Την είδηση έκανε γνωστή ο αδερφός του και πρώην πρέοδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Παραπολιτικά».

«Εφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Καρατζαφέρης

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου.

Η μακρά και πολυσχιδής καριέρα του περιλαμβάνει εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Αποφοίτησε από την Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», την οποία διηύθυνε ο Ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, και ξεκίνησε την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ (1959-62). Ακολούθησαν το Εθνος, η Απογευματινή (1968-75) και η Ελευθεροτυπία (1975-88).

Το 1988 αποχώρησε από την Ελευθεροτυπία και συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας Επικαιρότητα (1988-91), στην οποία ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης.

Το 1990 ξεκίνησε και την έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ ταυτόχρονα εξέδιδε και το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα». Αργότερα υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής», καθώς και της «Σφήνας».

Στην τηλεόραση, εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel (στο οποίο επί σειρά ετών ήταν διευθυντής ειδήσεων), το Τηλεάστυ, το Extra Channel κ.ά. Στο ραδιόφωνο, διατηρούσε επί σειρά ετών εκπομπή στον Flash 96.

