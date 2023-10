Aναβλήθηκαν οι αγώνες oμάδων του Ισραήλ για την 1η αγωνιστική του BCL Αθλητικά 12:10, 10.10.2023 linkedin

Η FIBA αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων των ομάδων του Ισραήλ για την πρεμιέρα των ομίλων του Basketball Champions League