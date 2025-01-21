Ανατροπή: Έκλεισε στον ΠΑΟΚ ο Μεϊτέ

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του Σουαλιό Μεϊτέ!

Με τον Παναθηναϊκό νωρίτερα να ξεκαθαρίζει ότι αποσύρεται από την περίπτωση του 30χρονου Γάλλου χαφ, καθώς «δεν μπαίνει σε παιχνίδια μάνατζερ», ο παίκτης, τελικά, οδεύει προς Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ!



Όπως μετέδωσε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Μεϊτέ, μετά τα όσα απίστευτα είχαν γίνει το περασμένο καλοκαίρι, με την περίπτωσή του να εξελίσσεται σε σίριαλ, θα φορέσει εκ νέου την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν!



Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήρθε σε συμφωνία με τον παίκτη, αλλά και με την Μπενφίκα, για τον εξάμηνο δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς για λογαριασμό των «ασπρόμαυρων».



Ακούστε το ρεπορτάζ:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.