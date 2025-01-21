Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, παρόντες ήταν και τα μέλη της ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι, Φερνάντεθ), καθώς και εκπρόσωποι των περισσοτέρων ΠΑΕ της Super League που είχαν κληθεί ώστε να εκφράσουν προς τους αρχιδιαιτητές τα ζητήματα που τους απασχολούν στο κομμάτι της διαιτησίας.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μάλιστα, εκπροσωπήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους (Αλαφούζος, Ηλιόπουλος), ενώ οι περισσότερες ΠΑΕ εκπροσωπήθηκαν από στελέχη τους, κάποιοι με φυσική παρουσία και άλλοι διαδικτυακά.

Μίλησαν όλοι, εκφράζοντας τα παράπονά τους, ενώ το επίπεδο ήταν πολιτισμένο, σε αντίθεση με αντίστοιχες συναντήσεις προηγούμενων ετών.

Θέμα αποπομπής του Στεφάν Λανουά δεν έβαλε κανένας και κυρίως ο Ολυμπιακός (που εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Καραπαπά). Θυμίζουμε ότι η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με ανακοίνωσή της στις 2 Ιανουαρίου, είχε χαρακτηρίσει τον Γάλλο αρχιδιαιτητή ανίκανο «να είναι επικεφαλής της ΚΕΔ και της ελληνικής διαιτησίας», είχε αναφέρει ότι «θα κινηθούμε θεσμικά για την αντικατάσταση του κυρίου Λανουά» και κατέληγε: «Κύριε Γκαγκάτση απομακρύνετε σήμερα κιόλας τον κύριο Λανουά, πλέον όσα συμβαίνουν φέρουν και τη δική σας υπογραφή».

Από τότε μεσολάβησαν πολλά και γνωστά και η αναδίπλωση του Ολυμπιακού ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη...

Το βάρος στη διαφάνεια

Στην τοποθέτησή του ο Στεφάν Λανουά έδειξε να δίνει βάρος στο κομμάτι της διαφάνειας, γεγονός που ικανοποίησε αρκετά τους παριστάμενους.

Ειδικά όταν ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τους είπε:

«Γίνανε λάθη σε κάποιους αγώνες και προφανώς θα γίνονται. Όμως όποιος έχει παράπονα, μπορεί να έρθει στα γραφεία του VAR να δει την διαδικασία, να του εξηγήσουμε πράγματα και να ακούσει και τους διαλόγους. Εμείς είμαστε διατεθημένοι να το κάνουμε αυτό».

Πρόσθεσε δε, ότι υπάρχει η διάθεση για επιμόρφωση προς τους παράγοντες και τα στελέχη των ΠΑΕ.

Οι τιμωρίες και οι ξένοι διαιτητές στα πλέι οφ

Ένα σημαντικό κομμάτι της συζήτησης ήταν και οι τιμωρίες των διαιτητών που κάνουν λάθη και αλλοιώνουν αποτελέσματα. Τιμωρίες που σε αρκετές περιπτώσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν.

Για το εν λόγω θέμα, ο Στεφάν Λανουά υπεραμύνθηκε των πρακτικών του:

«Τους τιμωρούμε και θα τους τιμωρούμε, όμως πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι όλα τα λάθη ίδια. Οι διαιτητές παίρνουν περίπου διακόσιες αποφάσεις σε κάθε παιχνίδι και το κάθε λάθος αξιολογείται. Λαμβάνεται υπόψη και η γενικότερη στάση και παρουσία του διαιτητή στο παιχνίδι, παρά το λάθος που μπορεί να έχει κάνει».

Μάλιστα ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ανέφερε συγκεκριμένα ότι υπήρξαν 20 αστοχίες από το VAR (δηλαδή ότι δεν υπήρξαν οι παρεμβάσεις που απαιτούνταν προς τον διαιτητή), κυρίως τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, πράγμα που βελτιώθηκε στη συνέχεια.

Αναφορικά με τους ξένους διαιτητές που έρχονται στη χώρα μας και κυρίως ενόψει πλέι οφ, σημείωσε:

«Θα είναι καλοί οι ξένοι διαιτητές που θα έρχονται. Δυστυχώς βέβαια, τα πλέι οφ συμπίπτουν με τα σημαντικά διεθνή ματς και δεν θα είναι εύκολο να έρχονται πάντα τοπ διαιτητές».

Ο Γιάννης Αλαφούζος στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στα διαιτητικά λάθη σε βάρος του Παναθηναϊκού και στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της διαφάνειας από πλευράς ΚΕΔ.

Αρκετή ώρα μίλησε και ο Μάριος Ηλιόπουλος που μεταξύ άλλων έκανε αναφορά και στη φάση πέναλτι σε βάρος του Βίντα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

