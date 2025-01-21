ΑΕΚ: Μένει στην Ένωση ο Ματίας Αλμέιδα

Ο Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ.

Ο Αργεντινός προπονητής, ύστερα από τις συζητήσεις που είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλο, αποφασίστηκε να παραμείνει στον πάγκο της Ένωσης.

Την Τρίτη το μεσημέρι, ο «Πελάδο» και ο Μάριος Ηλιόπουλος είχαν συνάντηση στα Σπάτα, όπου είχαν καλέσει και τους εκπροσώπους του Τύπου για να τους ανακοινώσουν τα… ευχάριστα που προέκυψαν μετά την συζήτηση που είχαν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ματίας Αλμέιδα στη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε

«Καλησπέρα. Όπως είχαμε πει μετά το ντέρμπι εκκρεμούσε, η συνάντηση με τον Μάριο, σας είχα ενημερώσει επίσης θα κάνουμε και μαζί μια συνέντευξη Τύπου, για να μιλήσουμε για αυτά που γινόταν και αυτά που θα ακολουθήσουν. Για το κλαμπ, για τον κόσμο, για αυτό που επιθυμούμε να είναι η ΑΕΚ. Χθες με τον πρόεδρο, ήμασταν μαζί 4 ώρες όπου αγγίξαμε πολλά σημεία. Σχετικά με αυτά τα σημεία μιλήσαμε και με βάση τη συζήτηση που κάναμε στόχος ήταν να δούμε το καλύτερο για το μέλλον του κλαμπ για να συνεχίσουμε ενωμένοι πιο δυνατοί από ποτέ. Εγώ τις προάλλες σας μίλησα για πολλά θέματα.

Για όλα αυτά τα θέματα είμαστε στην ίδια γραμμή σε έναν συντονισμό με τον πρόεδρο μας και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον για μια ΑΕΚ νικητή , ένα κλαμπ με Ένωση, ένα κλαμπ που πάντα εσείς θα έχετε ευκαιρία να ακούτε αυτά που θέλω να πω εγώ από το δικά μου το στόμα ένα κλαμπ που θα είναι ξεκάθαρο ότι η διοίκηση, ο Μάριος Ηλιόπουλος, οι παίκτες, οι προπονητές, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο μας αυτή την είδηση την ηρεμία πως θα συνεχίσουμε στον ίδιο κοινό δρόμο. Σας μίλησα για την αξιοπρέπεια, όσο αφορά την αξιοπρέπεια, ήθελα να καθίσω με τον πρόεδρο, να πω πράγματα και να βρούμε λύση μέσω της Ένωσης. Θέλω να εκφράσω τα συναισθήματα μου που μοιραστήκαμε η μια πλευρά στην άλλη.

Ήταν μια δυνατή στιγμή και την μοιραστήκαμε με αγάπη για αυτό το κλαμπ η οποία μου δίνει όρεξη να συνέχω και να οδηγήσουμε την ΑΕΚ σε πολλές νίκες. Από την πρώτη μέρα που ήρθε ο πρόεδρος είχαμε καλή σχέση όλοι γνωρίζετε πως ήταν η διαδικασία. Όπως σε όλα τα νέα πρότζεκτ, υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν, είναι η στιγμή να τονίσουμε ότι είμαστε στον ίδιο δρόμο. Για το καλό του κλαμπ και για αυτά που επιθυμούμε να είμαστε. Προτιμήσαμε να κάνουμε αυτή την επικοινωνία εδώ χωρίς ερωτήσεις, να εμφανιστούμε μαζί και να είναι για πολύ καιρό. Όποτε για όλους όσους σκέφτονταν περίεργα πράγματα χρειαζόμουνα μόνο μια συνάντηση με τον πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και ευχαριστώ τον Μάριο για την επικοινωνία που είχαμε».

