Ανακοίνωσε τον Ποστέκογλου η Τότεναμ

Είναι και επίσημο… Ο Άνγκε Ποστέκογλου είναι ο νέος τεχνικός της Τότεναμ, η οποία αφού ήρθε σε συμφωνία και με τη Σέλτικ προχώρησε στην επισημοποίηση της πρόσληψή του Αυστραλού με ελληνικές ρίζες.

Ο Ποστέκογλου θα πιάσει… δουλειά στα «σπιρούνια» από την 1η Ιουλίου με τον πρόεδρο της ομάδας να τον καλωσορίζει στην ομάδα πλέκοντάς του το εγκώμιο… «Ο Ανγκε φέρνει μια θετική νοοτροπία και ένα γρήγορο και επιθετικό τρόπο ποδοσφαίρου. Έχει ένα ισχυρό ιστορικό εξέλιξης παικτών και κατανοεί απόλυτα την σύνδεση της πρώτης ομάδας με τις ακαδημίες, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας», αναφέρει μεταξύ άλλων.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍