Ανακοίνωσε το διαζύγιο με Ολιβέιρα η Γαλατασαράι

Παρελθόν και επίσημα από τη Γαλατασαράι αποτελεί ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Ο Πορτογάλος χαφ έφτασε σε συμφωνία με τον τουρκικό σύλλογο για να λύσει το συμβόλαιό του, το οποίο είχε διάρκεια δύο ετών ακόμη.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές κατέληξαν και στο ποσό της αποζημίωσης, το οποίο σύμφωνα με τους Τούρκους φτάνει τα 5,8 εκατ. ευρώ.

Πλέον, ο Ολιβέιρα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.