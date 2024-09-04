Λογαριασμός
Ανακοίνωσε το διαζύγιο με Ολιβέιρα η Γαλατασαράι

Η Γαλατασαράι ανακοίνωσε πως λύθηκε η συνεργασία της με τον Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο οποίος θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού για δύο σεζόν

Ολιβέιρα

Παρελθόν και επίσημα από τη Γαλατασαράι αποτελεί ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Ο Πορτογάλος χαφ έφτασε σε συμφωνία με τον τουρκικό σύλλογο για να λύσει το συμβόλαιό του, το οποίο είχε διάρκεια δύο ετών ακόμη.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές κατέληξαν και στο ποσό της αποζημίωσης, το οποίο σύμφωνα με τους Τούρκους φτάνει τα 5,8 εκατ. ευρώ.

Πλέον, ο Ολιβέιρα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

