Παραολυμπιακοί Αγώνες: Έβδομη θέση για τον Μπακοχρήστο στην άρση βαρών σε πάγκο

Την έβδομη θέση κατέλαβε ο Δημήτρης Μπακοχρήστος στην άρση βαρών σε πάγκο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι

Δημήτρης Μπακοχρήστος

Έβδομος Παραολυμπιονίκης αναδείχθηκε ο Δημήτρης Μπακοχρήστος στην άρση βαρών σε πάγκο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του στη Λα Σαπέλ Αρένα με τρεις έγκυρες προσπάθειες.

Ο μεγάλος αθλητής ξεπέρασε και πάλι τον εαυτό του, σηκώνοντας περισσότερα κιλά από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. «Είμαι ευχαριστημένος από τον αγώνα μου σήμερα», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Μπακοχρήστος αγωνίστηκε στην κατηγορία των 54 κιλών της άρσης βαρών σε πάγκο και ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 166 κιλά τα οποία και σήκωσε χωρίς πρόβλημα. Συνέχισε στα 169 κιλά και ολοκλήρωσε τον αγώνα του στα 170 κιλά κάνοντας το 3/3 στις προσπάθειες του.

