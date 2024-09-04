Γνωστοί έγιναν και οι 30 υποψήφιοι για την κατάκτηση της φετινής Χρυσής Μπάλας.

Η λίστα είναι μία πραγματική «παρέλαση» αστέρων, όμως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, λείπουν δύο ποδοσφαιριστές που τα προηγούμενα χρόνια «μονοπωλούσαν» το συγκεκριμένο βραβείο.

Ούτε η φετινή λίστα συμπεριλαμβάνει τον Λιονέλ Μέσι, παρά το Copa America που κατέκτησε με την εθνική Αργεντινής, αλλά ούτε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Για να μάθουμε τον νικητή όμως θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, καθώς τότε θα ανακοινωθεί ποιος θα κατακτήσει τελικά τη φετινή Χρυσή Μπάλα.

Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων:

Τζούντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι)

Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι)

Φεντερίκο Βαλβέρδε (Ρεάλ Μαδρίτης)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα)

Έλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο)

Γκράνιτ Τσάκα (Μπάγερ Λεβερκούζεν)

Αρτέμ Ντόβμπικ (Ρόμα)

Τόνι Κρόος (Έχει αποσυρθεί)

Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ)

Χάκαν Τσαλχάνογλου ( Ίντερ)

Βουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρσελόνα)

Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Κολ Πάλμερ (Τσέλσι)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι)

Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Μπάγερ Λεβερκούζεν)

Αντόνιο Ρούντιγκερ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Αντεμόλα Λούκμαν (Αταλάντα)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ματς Χούμελς (Ρόμα)

Μάρτιν Όντεγκαρντ (Άρσεναλ)

Φλόριαν Βιρτς (ΜΠάγερ Λεβερκούζεν)

Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ντάνι Όλμο (Μπαρσελόνα)

