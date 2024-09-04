To «Sincerely Mariah» είναι το νέο ροζέ κρασί, μέρος της σειράς Boutari Selections, μιας σειράς επιλεγμένων ετικετών από τους οινολόγους της οινοποιίας Mπουτάρη, με το όνομα της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι πρώτες φιάλες του πολυσυζητημένου ροζέ κρασιού άνοιξαν για να γιορτάσουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια, και τους εκλεκτούς τους καλεσμένους τον γάμο τους.

