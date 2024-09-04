Λογαριασμός
Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέκτησε το δικό της κρασί

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, απέκτησε το δικό της κρασί με την επωνυμία της

Κρασί

To «Sincerely Mariah» είναι το νέο ροζέ κρασί, μέρος της σειράς Boutari Selections, μιας σειράς επιλεγμένων ετικετών από τους οινολόγους της οινοποιίας Mπουτάρη, με το όνομα της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι πρώτες φιάλες του πολυσυζητημένου ροζέ κρασιού άνοιξαν για να γιορτάσουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια, και τους εκλεκτούς τους καλεσμένους τον γάμο τους.

