Ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό και πιάνει δουλειά ο «διαβασμένος» Ντιέγκο Αλόνσο

Μπαίνει σε νέα εποχή ο Παναθηναϊκός με τον Ντιέγκο Αλόνσο!

Οι «πράσινοι» κατέληξαν στον εκλεκτό για τον πάγκο τους μετά και τη μη απάντηση του Μαουρίτσιο Σάρι, με τον Ουρουγουανό τεχνικό να βρίσκεται στην Αθήνα από την Κυριακή και να είναι έτοιμος να πιάσει δουλειά. Ο 49χρονος τεχνικός, αναμένεται σήμερα στο Κορωπί, όπου αρχικά θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 2+1 ετών και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί από την «πράσινη» ΠΑΕ.

Ο νέος προπονητής του «τριφυλλιού» έρχεται στη χώρα μας έχοντας πλήρη γνώση των δεδομένων και έχοντας παρακολουθήσει παιχνίδια της ομάδας και γνωρίζοντας το τι χρειάζεται το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν και της ενίσχυσης.

Φυσικά θα πιάσει δουλειά άμεσα, «τρέχοντας» τον σχεδιασμό και τις μεταγραφικές υποθέσεις, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός εξτρέμ και ενός αριστερού μπακ.

Μεταξύ άλλων σήμερα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αναμένεται να μάθουν και τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Φώτη Ιωαννίδη για τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Έλληνας φορ στον ώμο κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στο Μένχεγκλαντμπαχ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.