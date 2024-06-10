Νικολακόπουλος: «Μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό η παραμονή του Τζολάκη»

Αναφερόμενος στις πολλές υποθέσεις που έχει ο Ολυμπιακός να κρατήσει τους πιο βασικούς του παίκτες που είναι η μεγάλη προτεραιότητα του συλλόγου στο καλοκαίρι, ο Κώστας Νικολακόπουλος στάθηκε στην υπόθεση του Τζολάκη που αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την επιστροφή του από την Εθνική Ομάδα.



Χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό καθώς ο βασικός του γκολκίπερ ήταν ένα πολύ δελεαστικό πακέτο για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. «Αρκεί να φανταστούμε τι θα λέγαμε τώρα αν δεν έκλεινε ο Ολυμπιακός τον Τζολάκη. Θα λέγαμε ότι έχασε ένα τέτοιο ταλέντο μέσα από τα χέρια του πάνω που καθιερωνόταν και που με αυτόν πήρε το ευρωπαϊκό τρόπαιο», σχολίασε.



Αναφέρθηκε στη συνέχεια στις υποθέσεις του Κάρμο αλλά και του Όρτα, για τον οποίο υπάρχουν και σήμερα ρεπορτάζ από την Πορτογαλία σύμφωνα με τα οποία η Μπράγκα δεν θέλει να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να μειώσει τη ρήτρα των 6 εκατ. ευρώ.



Ακούστε το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου:

