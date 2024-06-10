Με μια μυθική εμφάνιση που μόνος αυτός θα μπορούσε να κάνει, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το Σάββατο (08/06) το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στη Ρώμη.



Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (09/06), ο Έλληνας αθλητής βρέθηκε στο βάθρο για μια ακόμη φορά στην τρομερή καριέρα του και παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο.



Ο Τεντόγλου αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα με απευθείας πτήση από τη Ρώμη λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας (10/06).



Δείτε την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Τεντόγλου:

