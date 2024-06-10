Λογαριασμός
Η δική του στιγμή: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον μυθικό Τεντόγλου - Δείτε βίντεο

Το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου πήρε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (09/06) ο τρομερός, Μίλτος Τεντόγλου

Τεντόγλου

Με μια μυθική εμφάνιση που μόνος αυτός θα μπορούσε να κάνει, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το Σάββατο (08/06) το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στη Ρώμη.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (09/06), ο Έλληνας αθλητής βρέθηκε στο βάθρο για μια ακόμη φορά στην τρομερή καριέρα του και παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο.

Ο Τεντόγλου αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα με απευθείας πτήση από τη Ρώμη λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας (10/06).

Δείτε την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Τεντόγλου:

Πηγή: sport-fm.gr

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
