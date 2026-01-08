Αγρίεψε ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Βίρτους

Συνήλθε με… εμφατικό τρόπο ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «κατάπιε» με σκορ 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια στο σχεδόν κατάμεστο Telekom Center Athens, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και ανεβαίνοντας στο 13-8 στη βαθμολογία της Euroleague!



Οι «πράσινοι» έδειξαν το πιο συνεπές αμυντικό τους πρόσωπο στη σεζόν και κράτησαν τους Ιταλούς πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό, υποχρεώνοντάς τους σε 16 λάθη και σε άσχημα ποσοστά (9/29 τρίποντα, 17/34 δίποντα). Κάπως έτσι, διατήρησαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έφτασαν σε μία πολύτιμη νίκη, ανακτώντας ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ρισόν Χολμς, που έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη ρακέτα του Παναθηναϊκού και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ. 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ είχε ο Κέντρικ Ναν, ενώ 11 πόντους μέτρησε ο Τζέντι Όσμαν και 9 μαζί με 8 ριμπάουντ ο θετικότατος Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.



Για τη Βίρτους, κατάφερε να ξεχωρίσει μόνο μέσω των ατομικών του ενεργειών ο Κάρσεν Έντουαρντς, που μέτρησε 24 πόντους. Στην 22η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν στο Μόναχο (15/1, 20:30)



Το ματς



Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από πολύ δύσκολο σουτ του Έντουαρντς (0-3), με τον ίδιο να ευστοχεί σε βολή τεχνικής ποινής για το 0-4. Ο Χολμς ευστόχησε σε δύο βολές (2-4), με τον Σλούκα να ισοφαρίζει με φόλοου σε 4-4. Ο Ακέλε πήγε στη γραμμή και έβαλε ξανά μπροστά τη Βίρτους (4-6), με τους Χολμς και Χουάντσο να δίνουν το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (9-8). Ο Παγιόλα απάντησε με δικό του τρίποντο, πριν ο Χολμς ισοφαρίσει σε 11-11 με διπλή προσπάθεια. Ο Όσμαν ευστόχησε με τη σειρά του από μακριά (14-11), με τον Σορτς να διαμορφώνει το 18-13 με δύο εύστοχες βολές. Ο Ναν έστειλε τους γηπεδούχους στο +7 (20-13), με τον Όσμαν να βάζει γκολ-φάουλ για το 23-13. Η πρώτη περίοδος έληξε 23-15 με buzzer beater του Σμάιλαγκιτς.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με κλέψιμο και κάρφωμα του Όσμαν (25-15), πριν ο εξαιρετικός Τούρκος ευστοχήσει σε δύο βολές για το 27-15. Η Βίρτους βρήκε πόντους μετά από σχεδόν 4 λεπτά με τον Έντουαρντς (27-17), όμως ο Φαρίντ απάντησε άμεσα με γκολ φάουλ και έγραψε το 29-17. Ο Χάκετ σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (29-20), με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν ακόμη περισσότερο με Ντιουφ και Έντουαρντς (29-24). Ο Ναν ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό από τη γραμμή των βολών (31-24), όμως ο Παγιόλα πέτυχε γκολ φάουλ σε γρήγορο παιχνίδι για το 31-27. Ο Χουάντσο με φόλοου έδωσε σημαντική λύση, ενώ ο Σλούκας έβαλε τρίποντο για το 36-27. Οι Ιταλοί κατάφεραν ξανά να πλησιάσουν με λέι απ των Έντουαρντς και Μόργκαν (36-31), με τον Ακέλε να τους φέρνει σε απόσταση βολής (36-33). Ο Ναν με buzzer beater τρίποντο έγραψε το 39-33 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με καλάθι του Έντουαρντς και δύο βολές του Μόργκαν για το 39-37. Ο Όσμαν πήγε με τη σειρά του στη γραμμή και ευστόχησε σε μία από τις προσπάθειές του (40-37), με τις συνεχόμενες καλές άμυνες να οδηγούν σε δύο σερί αιφνιδιασμούς, τους οποίους ολοκλήρωσαν οι Χολμς και Ναν, διαμορφώνοντας το 44-37. Ο Αμερικανός γκαρντ ακολούθησε με συνεχόμενους δικούς του πόντους, που έκαναν τη διαφορά και πάλι διψήφια (48-37), με τον Μόργκαν να δίνει λύση στη Βίρτους με τρίποντο για το 48-40. Ο Χολμς απάντησε με κάρφωμα και φάουλ (51-40), πριν σκοράρει μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ για το 53-40. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κρατάει πολύ χαμηλά τους φιλοξενούμενους, όμως ένα τρίποντο του Χάκετ διαμόρφωσε το 56-48 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ακέλε και ο Τέιλορ έφεραν πιο κοντά τη Βίρτους (59-53), όμως ο Ρογκαβόπουλος έδωσε σημαντική λύση με τρίποντο για το 62-53. Ο ίδιος κάρφωσε μετά από ωραία επίθεση (64-53), με τον Σορτς να στέλνει τον Παναθηναϊκό στο +13 με λέι απ (66-53). Ο Τέιλορ έδωσε ανάσα στους Ιταλούς με τρίποντο (66-56), όμως ο Γκραντ απάντησε με δύσκολο σουτ για το 68-56. O Nαν με συνεχόμενους πόντους ανέβασε τη διαφορά στους 14 πόντους (74-60), δίνοντας πολύ ισχυρό προβάδισμα νίκης στους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα, η Βίρτους δεν είχε χρόνο, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει εμφατικά στα ροζ φύλλα στην Ευρωλίγκα.



Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.