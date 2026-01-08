Πλησιάζει στην οκτάδα του Challenge Cup βόλεϊ γυναικών ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθρες» νίκησαν άνετα 3-0 σετ την Εσκίμο στην Ισπανία στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τους «16» της διοργάνωσης και πλέον στη ρεβάνς της Νέας Σμύρνης την επόμενη Πέμπτη χρειάζονται νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή ήττα με 2-3 σετ για να προκριθούν στην οκτάδα.



Οι αθλήτριες του Ντράγκαν Νέσιτς παρουσιάστηκαν πολύ συγκεντρωμένες, κάνοντας μόλις 7 λάθη, ενώ το εντυπωσιακό ήταν ότι στο τρίτο σετ δεν έκαναν κανένα. «Όπλο» του Πανιωνίου το μπλοκ με 13 έναντι 7 των Ισπανίδων.

Με εξαίρεση το δεύτερο σετ, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Πανιώνιος είχε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο σερβίς μέχρι το φινάλε, φτάνοντας στην επικράτηση σε 77’.Οι Ατανασίεβιτς με 17 και Ριστίσεβιτς με 12 πόντους ήταν οι κορυφαίες της ελληνικής ομάδας.1ο σετ: 3-8, 10-16, 14-21, 18-252ο σετ: 8-5, 16-13, 20-21, 23-253ο σετ: 4-8, 7-16, 8-16, 12-25*Οι πόντοι της Εσκίμο προήλθαν από 2 άσσους, 37 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 7 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.18-25, 23-25, 12-25 σε 77'Προλ 5 (5/16 επ., 58% υπ. - 32% άριστες), Μπούρσε 11 (10/27 επ., 1 μπλοκ), Φρίας 11 (11/21 επ., 61% υπ. - 48% άριστες), Έβανς 4 (4/13 επ.), Χέρμαν 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάνσο 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Μπάρον (λ, 33% υπ. - 33% άριστες), Πόλο (57% υπ. - 29% άριστες), Πλάζα, Ντε Μπλας, Ορέχας, Πέρεζ 4 (4/9 επ.), Έβανς 4 (4/13 επ.), Δελαγραμμάτικα 6 (2/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ)Ριστίσεβιτς 12 (8/20 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 58% υπ. - 32% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 17 (14/29 επ., 3 μπλοκ, 65% υπ. - 40% άριστες), Ραχίμοβα 9 (6/20 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 9 (7/12 επ., 2 μπλοκ), Λαμπρούση 8 (3/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. - 40% άριστες)

