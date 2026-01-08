Λογαριασμός
Το Telekom Center Athens στην κορυφή: Στους πιο... φωνακλάδες της Ευρώπης οι οπαδοί του Παναθηναϊκού

Στις πρώτες 19 αγωνιστικές της Ευρωλίγκας οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR κατέγραψαν τα περισσότερα ντεσιμπέλ σε εντός έδρας αναμέτρηση συνολικά επτά φορές, αριθμός που τους τοποθετεί στην κορυφή.

ΟΑΚΑ

Το ηφαίστειο του Telekom Center Athens βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και τα... ντεσιμπέλ μιλούν από μόνα τους.

Στις 19 πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας έχουν καταγραφεί ο ήχος και ο παλμός της κερκίδας σε κάθε γήπεδο που φιλοξενεί μία αναμέτρηση της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας της Ευρώπης.

Από αυτές τις 19 στροφές του θεσμού, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR καταλαμβάνουν την κορυφή της λίστας, έχοντας την πιο καυτή έδρα, σε μετρήσεις ντεσιμπέλ, συνολικά επτά φορές.

Ακολουθεί η Παρτίζαν με έξι και στη συνέχεια ο Ερυθρός Αστέρας με πέντε, ολοκληρώνοντας την κορυφαία 3άδα, με έντονο άρωμα Σερβίας.

 
Πηγή: sport-fm.gr

