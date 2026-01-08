Το ηφαίστειο του Telekom Center Athens βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και τα... ντεσιμπέλ μιλούν από μόνα τους.



Στις 19 πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας έχουν καταγραφεί ο ήχος και ο παλμός της κερκίδας σε κάθε γήπεδο που φιλοξενεί μία αναμέτρηση της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας της Ευρώπης.

Από αυτές τις 19 στροφές του θεσμού, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR καταλαμβάνουν την κορυφή της λίστας, έχοντας την πιο καυτή έδρα, σε μετρήσεις ντεσιμπέλ, συνολικά επτά φορές.



Ακολουθεί η Παρτίζαν με έξι και στη συνέχεια ο Ερυθρός Αστέρας με πέντε, ολοκληρώνοντας την κορυφαία 3άδα, με έντονο άρωμα Σερβίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.