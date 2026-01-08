Συνέτριψε την πρωταθλήτρια Σερβίας και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του CEV Champions League ο Ολυμπιακός!



Μετά από ένα αναγνωριστικό και μέτριο πρώτο σετ, οι «ερυθρόλευκες» πάτησαν το πόδι στο… γκάζι, επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και κυριάρχησαν στο τάραφλεξ του «Μελίνα Μερκούρη», φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη με ανατροπή 3-1 σετ (20-25, 25-18, 25-23, 25-17) επί της Ζελέζνιτσαρ, για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.



Έναν μήνα μετά την ιστορική πρώτη της νίκη στο Champions League με 3-2 σετ επί της Εξατσίμπασι, η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς πανηγύρισε τη δεύτερη επιτυχία της στη διοργάνωση, παραμένοντας στην 3η θέση του τρίτου ομίλου με 5 βαθμούς -στο -2 από τη Βέρο Μιλάνο και στο -1 από την τουρκική ομάδα. Την ίδια στιγμή, οι Σέρβες παραμένουν χωρίς βαθμό στο γκρουπ.

Χάρη στο εξαιρετικό του μπλοκ -που εμφανίστηκε στα κρίσιμα σημεία του ματς- στους πολλούς άσους, το δυνατό σερβίς και τους πόντους από τη διαγώνιο, ο Ολυμπιακός έφτασε σχετικά εύκολα στη νίκη και στο τρίποντο. Κορυφαία της αναμέτρησης ήταν η Μιλίτσα Κούμπουρα με 24 πόντους, ενώ τον τίτλο της MVP κατέκτησε η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς με 16 πόντους και εντυπωσιακές άμυνες.



Επόμενο παιχνίδι για τις «ερυθρόλευκες» στη διοργάνωση είναι αυτό στην Τουρκία απέναντι στην Εξατσίμπασι, στις 15 του μήνα -μια αναμέτρηση που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη θέση που θα καταλάβουν στον όμιλο. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου προκρίνεται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι δεύτερες και η καλύτερη τρίτη δίνουν play offs για τα τρία εναπομείναντα εισιτήρια που θα συμπληρώσουν την «8άδα».

