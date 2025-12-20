Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

AFCON 2025: Πότε παίζουν Λαφόν και Ντέσερς με τις χώρες τους

Ντέσερς και Λαφόν ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη του Κόπα Άφρικα με τις εθνικές τους ομάδες

Λαφόν

Στα προκριματικά του Κόπα Άφρικα 2025 η Νιγηρία δεν εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της, όμως η ποιότητα του ρόστερ της αποδείχθηκε καθοριστική. Κατάφερε να τερματίσει πρώτη στον όμιλό της, αφήνοντας πίσω Μπενίν, Ρουάντα και Λιβύη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην τελική φάση.

Φιναλίστ το 2023

Όσον αφορά την παρουσία της στη διοργάνωση, οι «Σούπερ Αετοί» προέρχονται από συμμετοχή σε τελικό, όπου ηττήθηκαν 2-1 με ανατροπή από την οικοδέσποινα Ακτή Ελεφαντοστού. Η ιστορία τους στο Κόπα Άφρικα παραμένει βαριά, με τρεις κατακτήσεις τροπαίου και τελευταία το 2013.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark