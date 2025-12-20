AFCON 2025: Πότε παίζουν Λαφόν και Ντέσερς με τις χώρες τους

Στα προκριματικά του Κόπα Άφρικα 2025 η Νιγηρία δεν εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της, όμως η ποιότητα του ρόστερ της αποδείχθηκε καθοριστική. Κατάφερε να τερματίσει πρώτη στον όμιλό της, αφήνοντας πίσω Μπενίν, Ρουάντα και Λιβύη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην τελική φάση.

Φιναλίστ το 2023

Όσον αφορά την παρουσία της στη διοργάνωση, οι «Σούπερ Αετοί» προέρχονται από συμμετοχή σε τελικό, όπου ηττήθηκαν 2-1 με ανατροπή από την οικοδέσποινα Ακτή Ελεφαντοστού. Η ιστορία τους στο Κόπα Άφρικα παραμένει βαριά, με τρεις κατακτήσεις τροπαίου και τελευταία το 2013.

Πηγή: skai.gr

