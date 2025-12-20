Πρωτοφανές τη φετινή σεζόν δεν είναι, ωστόσο απορίας άξιο μοιάζει το πώς ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη σαρωτική νίκη της Μονακό επί της Μπάγερν Μονάχου με 103-77, έμεινε μόνος του στη συνέντευξη Τύπου.

Παρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα και το γεγονός ότι η αναμέτρηση διεξήχθη στο Πριγκιπάτο, ο Έλληνας τεχνικός βρέθηκε μπροστά σε μια άδεια αίθουσα συνέντευξης Τύπου!

Ο Σπανούλης εμφανίστηκε κανονικά για τις δηλώσεις του, όμως διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος παρών. Χαιρετώντας κυριολεκτικά… το κενό, δεν έκρυψε την έκπληξή του, τονίζοντας πως κάτι αντίστοιχο δεν του έχει συμβεί ποτέ στην καριέρα του.

Το σκηνικό θύμισε αντίστοιχο περιστατικό που είχε ζήσει πρόσφατα και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ωστόσο στην περίπτωση της Μονακό το γεγονός προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, λόγω του ότι το ματς γινόταν στην έδρα της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.