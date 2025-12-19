«Φρένο» στην αγωνιστική κρίση και τις τρεις συνεχόμενες ήττες σε επίπεδο Ευρωλίγκας έβαλε το βράδυ της Παρασκευής (19/12) ο Ολυμπιακός!

Παίζοντας κατά διαστήματα και ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο και στο μεγαλύτερο μέρος της τέταρτης περιόδου το γνωστό... παλιό καλό και παραδοσιακό της μπάσκετ, η ομάδα του Γιώργο Μπαρτζώκα επιβλήθηκε με σκορ 107-84 της Βιλερμπάν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 17η αγωνιστική της διοργάνωσης, ανεβαίνοντας στο 9-7!

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική του πεντάδα. Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τους «ερυθρόλευκους» να πηγαίνουν σε μεγάλες και αργές επιθέσεις, παρά το γεγονός πως κυκλοφορούσαν καλά την μπάλα. Με τα τρίποντα των Παπανικολάου και Ντόρσεϊ, αλλά και το δίποντο του Σάσα, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 8-5 στο 2λεπτο, προτού η βολή του Φουρνιέ και το νέο καλάθι του Σάσα από τη μαγική ασίστ του Γουόκαπ, διαμορφώσει το 11-6 ένα λεπτό αργότερα.

Η Βιλερμπάν με τους Μάσα, Αζινσά και Ερτέλ μείωσε στο 13-12, προτού οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ αναλάβουν δράση στην επίθεση και με 7 και 4 πόντους αντίστοιχα, στείλουν τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (24-14) στα 100 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με τον Νιλικίνα να διαμορφώνει το 26-14 της περιόδου. Πέραν από τους συνολικά 17 πόντους των Τάιλερ και Εβάν, οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν καλή άμυνα, δεχόμενοι μόλις ένα δίποντο στα τελευταία 4,5 λεπτά.

Με τους γηπεδούχους να κάνουν δύο λάθη στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, η ASVEL έτρεξε ένα γρήγορο σερί 5-0 και μείωσε στο 26-19, προτού οι Νιλικίνα και Μιλουτίνοφ απαντήσουν με δικά τους καλάθια για το 30-19 στο 13ο λεπτό. Έκτοτε, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε «μία σου και μία μου», με τους Γάλλους να βρίσκουν σκορ από τους Ερτέλ και Τραορέ και τους Πειραιώτες να βλέπουν τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Νιλικίνα να συνδέονται με το αντίπαλο καλάθι.

Ως αποτέλεσμα αυτού, η διαφορά παρέμενε στις... παρυφές των 10 πόντων. Ο Παπανικολάου, που επέστρεψε στο παρκέ μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο και μάτωσε στο πρόσωπο, προσέφερε ένα απολαυστικό highlight με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, με τους Νιλικίνα και Βεζένκοφ να σκοράρουν πίσω από τα 6,75μ. στη συνέχεια και τον Μιλουτίνοφ να βγάζει τις άμυνες στο φινάλε, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 44-34.

Ένας εντελώς διαφορετικός Ολυμπιακός βγήκε στο παρκέ στο τρίτο δεκάλεπτο, θυμίζοντας τον... παλιό κλασικό Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα! Με τους Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου να... μασούν σίδερα στην άμυνα, τον Σέρβο να τροφοδοτείται όπως πρέπει στην επίθεση και να πετυχαίνει 8 πόντους με καρφώματα, αλλά και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ σε... δαιμονιώδη φόρμα με τρία σουτ πίσω από τα 6.75μ., οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +21 και στο 67-46 στο 26ο λεπτό!

Μάλιστα, με δύο βολές του Σάσα και άλλες δύο του Φουρνιέ, η διαφορά έφτασε στο +25 (71-46) δύο λεπτά αργότερα, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν κάποια σουτ και να απαντούν σε εκείνα των Εβάν και Ντόρσεϊ (13 πόντους στην περίοδο), μειώνοντας στο 75-56 του δεκαλέπτου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο παίχτηκε άναρχο μπάσκετ, καθώς δεν υπήρχε επιστροφή για την Βιλερμπάν.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84.

