Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νίκησε και ανέβηκε πρώτη η Φερεντσβάρος

Η Φερεντσβάρος φιλοξενήθηκε στην έδρα της Ντιόσγκιορι και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη με 1-0.

Καθώς με το συγκεκριμένο τρίποντο πέρασε, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Europa League, την οποία και θ’ αντιμετωπίσει στις 22 Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: skai.gr

